53.Kütüphaneler Haftası coşkuyla kutlandı

53.Kütüphaneler Haftası etkinlikleri bugün yapılan ödül töreniyle başladı.

Kocaeli’de 12 kütüphanede 205 bin 714 kitap bulunduğu ve bir yılda bu kütüphanelerden 170 bin 745 okuyucunun yararlandığı belirtildi. Bir anlamda Kocaeli nüfusunun onda biri kütüphanelere gitti. Kocaeli’deki kütüphanelerde de 8 kişiye de bir kitap düştüğü açıklandı.

27 Mart-2 Nisan tarihleri arasındaki kutlanan Kütüphaneler Haftası etkinliklerinin Sabancı Kültür Merkezi’ndeki açılış etkinliğini Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu organize etti. Öğrenciler son derece başarılı bir konser sunumu yaptı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ EŞ ZAMANLI KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ

Açılış programını İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcıları Ercan Yamen, Ayhan Zeren, Müze Müdür Vekili Rıdvan Gölcük, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten, Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammet Kamil Kavak ve şube müdürleri ile öğrenciler, davetliler takip etti. “Sıradışı Okurlar” konulu belgesel sunumunun ardından Sözcüklerin Sihirli Dünyası konulu skeç canlandırıldı. Bir yıl boyunca en çok kitap okuyanlara ödüllerin verildiği törende Kocaeli İl Halk Kütüphanesi’nin hafta boyunca açık kalacak Güncel ve Popüler Yayınları Kitap Sergisi’nin açılışı yapıldı.

YENİ KÜTÜPHANELER AÇILACAK

Bu arada, Çarşamba günü 12.30-13.30 saatleri arasında gerçekleşecek Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak kitap okuma etkinliğine de herkes davet edildi.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten, kütüphanelerin bilgi için bir geçiş kapısı ve eğitim için yaşayan bir güç olduğunu belirtti, “Kütüphaneler geçmişi geleceğe bağlayan köprülerdir. Okuyun ve okutun” çağrısında bulundu.

İl Kültür Ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, “Kütüphaneler çok önemli, kütüphaneler bir milletin geçmişindeki bilgilerin saklandığı yerdir. Yeni açılan üç ilçemizde kütüphanemiz yok. Onun da açılması için çalışmalarımız devam ediyor. Kocaeli’de 206 bin kitaba sahibiz. İl nüfusumuza baktığımızda 8 kişiye bir kitap düşüyor. Kütüphanelerimize gelin, onları okuyun öksüz bırakmayın” diye davette bulundu.

Şennur YILDIZ

KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ