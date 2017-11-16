533 emniyet mensubu göreve iade edildi

FETÖ mensubiyeti veya iltisakı iddiasıyla görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra durumu tekrar değerlendirilen emniyet mensuplarından 533'ünün görevlerine iade edildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, FETÖ mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 533 emniyet mensubunun, İçişleri Bakanlığı oluruyla görevlerine iade edildiği kaydedildi.