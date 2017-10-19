54 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Olay, Başiskele Yeniköy Kalıcı Konutları P.3 D.7 adresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; emekli memur Yaşar Sert'in eşi Gülten Sert, dün saat 14.30 sıralarında odasında hareketsiz halde bulundu. Yakınları 112 Acil ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Sert'in öldüğünü belirledi. Cenazesi otopsi için kaldırıldığı İzmit Asri Mezarlık Morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Gülten Sert'in kalp rahatsızlığı nedeniyle zaman zaman hastaneye gidip tedavi olduğu ve kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiği öne sürüldü. Cenazesi ikindi namazında Yeniköy Kalıcı Konutlar Camii'nden alınarak Bahçecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

