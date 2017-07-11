55 milyon çok az diyenler, ihaleye buyurun

Kamuoyundaki genel algı KEV Tesisleri’nin Kent Konut’a 55 milyon TL karşılığında satıldığı yönündeydi. Ancak öyle olmadığı Başkan Bahri Yavuz’un basın toplantısındaki açıklamalarından çok net anlaşıldı. Evet, Kent Konut araziye 55 milyon verdi vermesine ama bu işin bittiği, satışın gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Başkan Yavuz’un verdiği bilgilere göre, son genel kurulda görüşülerek kabul edilen, “Kocaelispor Kulübü Derneği’ne yardım yapılır” tüzük değişikliği Vakıflar Genel Müdürlüğünce onaylanırsa satışın da, gelen kaynağın Kocaelispor’a aktarılmasının da önünde hiçbir engel olmayacak. Onay yazısının ardından ekspertiz araziye fiyat biçecek. Arsa spor tesisi olarak gözüktüğü için bu bedelin 15-20 milyon dolayında olması bekleniyor. Ancak sonrasında açılacak ihale bu rakamdan değil, Kent Konut’un taahhüt ettiği 55 milyon TL’den başlayacak.

1 LİRA FAZLA VEREN ALACAK

İhale herkese açık, herkesin huzurunda olacak. Bir kişi, firma çıkın 55 milyon 100 TL veriyorum derse Kent Konut’in teklifinin üzerine çıkacak ve ihaleyi kazanacak. Kent Konut’a sağlanan imar hakkından da aynı şekilde yararlanacak. Buradan öncelikle şunu çıkartıyoruz. Hani Genel Sekreter ile Kocaelispor Başkanının basın toplantısının ardından birileri Kocaelispor’un değerli arazisini Büyükşehir ucuza kapattı, bu işte dümen var diye yangın yapmıştı, kimi gazetelerde sürmanşetler atılmıştı ya. Bu yazılanların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığı anlaşıldı. Arazinin Kent Konut’a satılması, iki kurum arasında bir anlaşma sağlanması gibi bir durum söz konusu değil. İhale açılacak ve Kent Konut’tan 1 lira fazla veren araziyi alacak. Bu kadar basit.

SİRMEN 200 MİLYON EDER DEMİŞTİ

Özellikle Sefa Sirmen’in Kent Konut’un araziye 55 milyon vermesinin ardından yaptığı açıklamalar vardı. Sirmen, arsanın gerçek değerinin 200 milyon olduğundan söz ediyor, Kocaelispor ve KEV’in büyük zarara uğratıldığı iddiasında bulunuyordu. Kimi basın mensupları da Sirmen haklı yorumları yapıyorlardı. O günlerde bizler 55 milyon iyi para, iyi bir alışveriş dedik ama Sirmen, çok daha fazlası eder diyorsa buna bir itirazımız olamaz. Keşke fazla etse, Kocaelispor’un kasasına daha fazla para girse. Bu hepimizi mutlu eder. Buradan Sirmen ve onun gibi düşünenlere çağrımız var. Yakında tesisin satışıyla ilgili ihale açılacak. Satış 55 milyondan başlayacak. Kendileri veya tanıdıkları girsinler ihaleye bu rakamın fazlasını verip alsınlar araziyi.

BUYURUN HODRİ MEYDAN

200 milyondan vazgeçtik, 100 milyona razıyız. 55 milyona borcu nasıl kapatırız diye düşünüyorduk, 100’e çok rahat hallederiz. Böylece Sirmen’in dediği gibi hem KEV, hem Kocaelispor zarara uğratılmış olmaz, Kent Konut da değerinin çok düşüğüne arsayı alamaz. Madem arsa çok daha değerli, madem 200 milyon eder, buyurun hodri meydan. Merak ve heyecanla bekleyeceğiz ihaleyi. Dileriz KEV ve Kocaelispor’un menfaatini çok düşünenler, arazinin ucuza gittiğine inananlar orada olurlar, teklif verirler. Kent Konut benim babamım oğlu değil, kim fazla verirse araziyi o alsın isterim. Sonuçta Kocaelispor’un kasanına daha fazla para girecekse, kimin aldığından bana ne? Bütün Kocaelispor taraftarı, yönetim kurulu böyle düşünüyor.

Bizde 2’ye 1, Altınordu’da 1’e 4!

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz basın toplantısında altyapı konusuna girdiğinde çok çarpıcı bir Altınordu örneği verdi. Yavuz, Altınordu’nun Akademi Ligi için İzmit’e 4 antrenör ve 1 kameramanla geldiğini söyledi, “Bir maç için 4 antrenör, ne alaka” diye içimizden geçirdik hemen. Yavuz, “Antrenörlerin biri yedek kulübesindeydi, diğerleri tribüne çıktı. Tribündeki antrenörün biri 1’nci bölgeye, diğeri 2’nci bölgeye, öbürü ise 3’ncü bölgeye baktı, notlar aldı” dedi. Tabi ağzımız açık kaldı. Eee boşuna Altınordu olunmuyor. Adamlar Türkiye’nin en verimli altyapısını sahipler. Kocaelispor’un akademi takımlarında geçen sezon U14 ile U15’e tek antrenör, Ercan Ağaçe bakıyordu. Bizde iki takıma bir, Altınordu’da bir takıma 4 antrenör. Farka bakın, zihniyete bakın. Sonra Altınorduspor nasıl bu kadar başarılı diyoruz. Nedeni açık seçik ortada.

Yıldız’a 1.Lig’den gelen teklifi Başkan doğruladı

Ümit Metin Yıldız, kardeş kuruluşumuz Büyük Kocaeli’nde 28 Haziran tarihinde çıkan röportajında kendisine 1.Lig dahil 3 takımın teklifte bulunduğunu söylemişti. Bu haber sosyal medyada çok konuşuldu, tartışıldı. Tabi Yıldız’ı beğenmeyenler, ona karşı çıkanlar bu habere inanmadı. Benim yakın çevremde de böyle düşünenler vardı. Onlara göre Yıldız başarısızdı ve başka takımdan, hele 1.Lig’den teklif alması gibi bir durum olamazdı. Ümit Metin Yıldız’ı son derece dürüst, doğru bir insan olarak biliyorum, tanıyorum. Böyle bir konuda yalan söyleyebileceğine ihtimal vermiyorum. Başkaları farklı düşünebilir ama ben o haberi görünce, hiç tereddüt etmedim, “Doğrudur” dedim.

Bu konu Başkan Bahri Yavuz’un basın toplantısında da gündeme geldi. Yavuz özetle şunları söyledi: “ Bildiğimiz kadarıyla hocamızı üç takım istiyordu. Sağ olsun sözü olduğu için bizimle görüşmeden teklifleri değerlendirmeye almadı. Hocayı isteyen takımlardan birinin başkanı beni aradı, “Devam etme konusunda samimi değilseniz, biz takımın başına getirmek istiyoruz” dedi. Kendisine, devam edeceğimizi söyledim” Başkan doğal olarak kulüp ismi vermek istemedi ama ben, “Hangi ligden ?” diye sordum. Yavuz, “1.Lig”yanıtı verdi.

Yıldız’a 1.Lig’den gelen teklifi Başkan bir anlamda doğrulamış oldu. Yıldız’ın açıklamalarına inanmayanlar, gazete haberlerine itibar etmeyenler, Başkan Yavuz’un bu söylediklerine ne diyecekler merak ediyorum.