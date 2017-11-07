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58 zabıt katibi için sınavlar başlıyor

58 zabıt katibi için sınavlar başlıyor

Adalet Bakanlığı, Türkiye genelinde 2250 sözleşmeli zabıt katibi, 250 sözleşmeli mübaşir olmak üzere toplam 2500 yeni eleman alımıyla ilgili bir duyuru yayınlamıştı.

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Alınacak bu elemanlardan 58 zabıt katibinin 35’i Gebze, 23’ü de İzmit adliyelerinde görevlendirilecek. 58 zabıt katibi alımıyla ilgili başvurular 13-24 Ekim tarihlerinde yapıldı. Zabıt katibi adayları yarından itibaren sınavlara başlayacak. Adaylar, 3 dakika içinde 90 ve üzeri kelime yazabilmek için daktilo veya bilgisayar başına oturacak. 14 Kasım tarihine kadar devam edecek bu sınavı geçenler, 25 Kasım- 8 Aralık tarihleri arasında mülakata alınacak.

 

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