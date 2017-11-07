58 zabıt katibi için sınavlar başlıyor
Adalet Bakanlığı, Türkiye genelinde 2250 sözleşmeli zabıt katibi, 250 sözleşmeli mübaşir olmak üzere toplam 2500 yeni eleman alımıyla ilgili bir duyuru yayınlamıştı.
A+A-
Alınacak bu elemanlardan 58 zabıt katibinin 35’i Gebze, 23’ü de İzmit adliyelerinde görevlendirilecek. 58 zabıt katibi alımıyla ilgili başvurular 13-24 Ekim tarihlerinde yapıldı. Zabıt katibi adayları yarından itibaren sınavlara başlayacak. Adaylar, 3 dakika içinde 90 ve üzeri kelime yazabilmek için daktilo veya bilgisayar başına oturacak. 14 Kasım tarihine kadar devam edecek bu sınavı geçenler, 25 Kasım- 8 Aralık tarihleri arasında mülakata alınacak.
Bu haber toplam 352 defa okunmuştur
Etiketler : Adalet Bakanlığı, zabıt katibi, sınav
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.