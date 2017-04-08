5’inci Ağır Ceza Mahkemesi kuruluyor

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili açılacak davalar için bazı büyük illerde yeni mahkemeler kurulmasını kararlaştırdı.

İLİMİZDE DE KURULUYOR

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ilimizde 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kurulması kararlaştırılmıştı. HSYK, bazı illerle birlikte ilimizde de 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin de kurulmasına karar verdi. Türkiye’de FETÖ ile ilgili en çok sanık ve davanın bulunduğu illerden biri Kocaeli. Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan kararla kurulması kesinleşen 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ile birlikte ağırlıklı olarak FETÖ davalarına bakacak.