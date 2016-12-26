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6.5 yıl sonra korkunç ölümler için keşif var

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6.5 yıl sonra korkunç ölümler için keşif var
5 Temmuz 2009 tarihinde İzmit ve çevresinde çok şiddetli yağmur yağmıştı. Fuar alanı tamamen suyla kaplanmış, göle dönmüş, Fuar’daki işyerlerini sel basmıştı.

SEL SULARINDA ELEKTRİK ÇARPTI

Fuar alanı içinde faaliyet gösteren Onur Müzikhol de sel suları ile kaplanmıştı.  Faik Çelik’in işletmecisi olduğu Onur Müzikhol tesisini selden korumak için, Faik Celik’in oğlu Onur Çelik ve kuzeni Mustafa Çelik, paçaları sıvayıp sel sularının içine girmişti.  Sel suları, kopan bir elektrik teli nedeniyle elektrik yüklenmiş,  Onur Çelik(34) suların içinde elektrik çarpması sonucu ölmüştü. Onur Çelik’i kurtarmaya çalışan kuzeni Murat Çelik de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, 3 gün sonra O da ölmüştü.

ÇELİK AİLESİ DAVA AÇTI 

Sel baskınında zarara uğrayan, daha da önemlisi oğlu ve yeğenini kaybeden Onur Çelik, olaydan sorumlu tuttuğu Fuar Müdürlüğü, İSU ve SEDAŞ hakkında maddi manevi tazminat davası açtı. Olayda hayatını kaybeden Onur Çelik’in eşi Özlem Çelik de aynı kurumlar için dava açtı. Mahkeme, iki genç insanın ölümünde İSU’nun kusurlu olduğuna karar verdi. Ancak, dava temyize gitmişti.

BUGÜN KEŞİF VAR

Yargıtay kararı bozduğu için İSU, SEDAŞ ve Fuar Müdürlüğü hakkında açılan davalara yeniden bakılıyor. Mahkeme heyeti, bugün saat 14.00’de Fuar alanı içinde bulunan, geçen ay kapatılan Onur Müzikhol’de bilirkişi incelemesi yaptıracak. Mahkemenin atadığı bilirkişi, 6.5 yıl önce 2 genç insanın feci şekilde ölümüne neden olan akıl almaz olayın sorumlularını arayacak.

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BÜYÜK ACI YAŞANMIŞTI- Faik Çelik, yıllarca işlettiği Fuar alanındaki Onur Müzikhol’ü kasım ayı başında Büyükşehir Belediyesi’nin baskıları nedeniyle kapatmıştı. Bu tesiste 2009 yılı temmuz ayında büyük sel baskınının ardından korkunç bir olay yaşanmış, iki genç insan sel suları içinde elektrik çarpması sonucu ölmüştü. Çelik Ailesi’nin İSU, Fuar Müdürlüğü ve Sedaş hakkında açtığı maddi manevi tazminat davası, 6.5 yıl sonra yeniden aılıyor. Bugün bilirkişi heyeti ve suçlanan kurumların yetkilileri saat 14.00’de bu bina çevresinde keşif yapacaklar.

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HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTUK- 5 Temmuz 2009 tarihinde, Fuar içindeki sel baskınının ardından Onur Müzikhol’de meydana gelen korkunç olay, 6 Temmuz tarihli ÖZGÜR KOCAELİ Gazetesi’nde böyle yer almıştı. Çelik Ailesi’nin ölen gençler için atığı maddi-manevi tazminat davası hala devam ediyor. Bugün mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti, 6.5 yıl önceki facianın yaşandığı yerde inceleme yapacak. Davanın sonunda suçlanan kurumlar ağır tazminat yükü ile karşı karşıya kalabilir.

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