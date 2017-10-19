6 astsubay adli kontrolle serbest

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, örgüte üye oldukları gerekçesiyle dün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 kişiden 6 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından, nöbetçi hakimliğe çıkarılan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde dün, örgüte üye oldukları gerekçesiyle muvazzaf 3 üsteğmen, 1 teğmen, 25 astsubay ve ihraç edilen 1 üsteğmen ile 1 araştırma görevlisi doktor olmak üzere 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ayrıca görev gereği gemide bulunan 10 şüphelinin ise dönüşlerinde gözaltına alınmasına karar verilmiş, meslekten ihraç edilen firari üsteğmeni yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.