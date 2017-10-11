6 ay önce nişanlanmıştı! Acı haber
İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden emekli polis memuru İrfan ve Nihal Çilingir çiftinin 2 çocuğundan biri olan Ayşenur Çilingir (20) beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.
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"6 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI"
Ayşenur’un geçen yıl Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü kazandığı ama rahatsızlığı nedeniyle okula gidemediği ayrıca ekonomi mezunu Kurtuluş Akbaba ile 6 ay önce nişanlandığı öğrenildi. Ayşenur’un cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından Dünya Bankası Maltepe Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : Ayşenur Çilingir
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