6 ay önce nişanlanmıştı! Acı haber

"6 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI"

Ayşenur’un geçen yıl Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü kazandığı ama rahatsızlığı nedeniyle okula gidemediği ayrıca ekonomi mezunu Kurtuluş Akbaba ile 6 ay önce nişanlandığı öğrenildi. Ayşenur’un cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından Dünya Bankası Maltepe Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verilecek.

Kerim YAVUZ

