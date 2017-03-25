  • BIST 90.383
  • Altın 144,409
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Kocaeli 15 °C

6 aylık hamile Dilek öğretmen kalbine yenik düştü

»
6 aylık hamile Dilek öğretmen kalbine yenik düştü
İzmit'te 6 aylık hamile olan öğretmen Dilek Akbaş kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

İzmit İlçesi Yuvam Akarca Kayakent Konutları’nda ikamet eden  öğretmen Eyüp Akbaş ile evli  Çocuk Esirgeme Kurumu’nda öğretmenlik yapan 1 çocuk annesi 6 aylık hamile Dilek Akbaş (30), dün akşam aniden fenalaşarak kaldırıldığı Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinin tanınan sakinlerinden olan Ragıp Kocacık’ın kızı olan  ve kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Dilek Akbaş’ın 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Cenazesi  Mehmet Ali Paşa Camiinde kılınan ikindi namazı sonrası  İzmit Asri Mezarlık’ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

Bu haber toplam 1348 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rektör Görgün'den sonra o isim de Aselsan yönetiminde 25 Mart 2017 Cumartesi 10:13
  • Başkan Ayaz, muhtarlar toplantısında projeleri anlattı25 Mart 2017 Cumartesi 09:57
  • Kenan Sofuoğlu'ndan 'Eymen' bebeğe destek24 Mart 2017 Cuma 22:14
  • Çoban Mustafa Paşa türbesi başında anıldı24 Mart 2017 Cuma 19:25
  • İzmit’te yol açma ve korkuluk çalışması24 Mart 2017 Cuma 19:21
  • Körfez'de Aşık Murat Çobanoğlu Hatıra Ormanı oluşturuldu24 Mart 2017 Cuma 18:40
  • Başkan Baran, “Tek güç milletin gücü olacak”24 Mart 2017 Cuma 18:36
  • Öğrencilerin ‘Pişman’ dergisi sevinci24 Mart 2017 Cuma 18:10
  • Körfez’de hizmetin gizli kahramanları24 Mart 2017 Cuma 18:05
  • Kadın Meclisi üyeleri, Esma teyzeyi evinde ziyaret etti24 Mart 2017 Cuma 16:40
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti