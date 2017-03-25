6 aylık hamile Dilek öğretmen kalbine yenik düştü

İzmit'te 6 aylık hamile olan öğretmen Dilek Akbaş kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

İzmit İlçesi Yuvam Akarca Kayakent Konutları’nda ikamet eden öğretmen Eyüp Akbaş ile evli Çocuk Esirgeme Kurumu’nda öğretmenlik yapan 1 çocuk annesi 6 aylık hamile Dilek Akbaş (30), dün akşam aniden fenalaşarak kaldırıldığı Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinin tanınan sakinlerinden olan Ragıp Kocacık’ın kızı olan ve kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Dilek Akbaş’ın 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde kılınan ikindi namazı sonrası İzmit Asri Mezarlık’ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kerim YAVUZ