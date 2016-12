6 buçuk yıl sonra aynı acıyı yaşadı

2009 yılında selde elektrik akımına kapılan oğlunu kaybeden Onur Müzikhol sahibi Faik Çelik, bilirkişiler sorumluları bulmak için olay yerinde inceleme yaparken aynı acıyı bir kez daha yaşadı.

İSU SORUMLU TUTULMUŞTU

9 Temmuz 2009 tarihinde meydana gelen olayda Fuar alanı içerisinde bulunan Onur Müzikhol de şiddetli yağan yağmur sonrasında iş yerini su basmış İşletmeci Faik Çelik’in oğlu Onur Çelik (34) ve yeğeni Murat Çelik (34) sel sularında içinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olay akabinde oğlu ve yeğenini kaybeden Faik Çelik, İSU, SEDAŞ ve Fuar Müdürlüğü’ne dava açmıştı. Mahkeme iki gencin ölümünden İSU’yu sorumlu tutmuştu. Ancak dava temziye edildi.

AYNI ACIYI YAŞADI

Yargıtay kararı bozduğu için İSU, SEDAŞ ve Fuar Müdürlüğü hakkında açılan davaya yeniden bakılacak. Mahkeme heyeti bugün saat 14:00’te Fuar alanı içinde bulunan ve geçen ay kapatılan Onur Müzikhol’de bilirkişi incelemesi yapıldı. Mahkemenin atadığı bilirkişi 6 buçuk yıl önce 2 kişinin ölümüne neden olan olayın sorumluluğunu bulmak için inceleme yaptı. Mahkeme heyetinin yapacağı keşif için saatler öncesinde eski işletmesi önüne gelen Faik Çelik duygu dolu anlar yaşadı. Çelik, 6 buçuk yıl önce yaşadığı acılar tazelendi. Duygu dolu anlar yaşayan Çelik basın mensuplarına da açılama yaptı.

"BABACIĞIM BENİ KURTAR"

6 buçuk yıl önce yaşanan olayı anlatan Çelik, “9 Temmuz 2009 yılı Pazar günü saat 13:00 sıralarıydı. Hafta sonu olduğu için düğünler çok yoğundu. Aniden yağan yağmur sebebiyle gazinoyu sel aldı. Oğlum Onur’un selde ayağı kaydı ve suya düştü. ‘Babacığım beni kurtar’ diye seslendi. Onur’u kurtarmak için bende girdim suya, ikimizde düştük. Sonra biz yatarken yeğenim Murat bizi kurtarmaya geldi o da suyu düştü. Ben kalktım oğlumu çektim kurtardım hastaneye götürdük ama kurtaramadık. Yeğenim Murat 3 gün komada kaldı ve o da hayatını kaybetti” diye konuştu.

BÜTÜN SORUMLU UTAŞ

Olay sonrası İSU, SEDAŞ ve Fuar Müdürlüğü’ne dava açtığını söyleyen Çelik, “Daha önce bilirkişiler geldi. İSU’yu suçlamıştı. En son suçlu İSU’ydu. Hakimeler değişince yeniden geldiler. Olay sonrası eşim Şahide Çelik acıya dayanamayarak vefat etti. Gelinim ve iki kız torunum ortada kaldı. Bir ay önce 40 senelik işletmemi elimden aldılar. Yetim kalan çocuklarımın geleceğinin söndürdüler. Benim parayla pulla işim yok. Eşim gitmiş, çocuklarım gitmiş gazino eski Fuar Müdürü Feyzi Utaş’a feda olsun. Her şeyin sorunlusu o. Benim çatımdan su akıyorsa sorumlusu benim. Ama o bu alana devir daim yapan su motoru koymadı” şeklinde konuştu.

BİR AN ÖNCE YIKILSIN

Faik Çelik, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kız kardeşime Onur Müzikhol’ü yıkıp yerine park yapacağını söylüyormuş. Bir an önce yıksın. Zaten buraya baktıkça oğlum aklıma geliyor. Karaosmanoğlu’nda evlat sevgisi varsa burayı bir an önce yıksın” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN

