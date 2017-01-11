6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kartepe Maşukiye'de geçtiğimiz perşembe günü saat 12. 20 sıralarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Osman Önder (30), kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kartepe Maşukiye'de ikamet eden İnşaat Ustası Recep Önder ve Emine Önder’in 3 çocuğundan biri olan Osman Önder, Maşukiye’de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak Kocaeli'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Önder, burada 6 süren yaşam savaşını kaybetti. Önder'in cenazesi öğle namazında Maşukiye Soğuksu Camisi'nden alınarak Maşukiye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayrıca Önder'in bir süredir işsiz olduğu ve bir fabrikaya iş başvurusu yaptığı öğrenildi.

Kerim YAVUZ

