6 günlük yaşam savaşını kaybetti

İzmit Hacıhızır Mahallesi Mantar Çeşme Sokak No.20/5’te ikamet eden Pirelli çalışanlarından Özer Parlakbilek’in eşi ev hanımı 2 çocuk annesi Selma Parlakbilek (41) geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Parlakbilek'in 6 gün süren yaşam savaşını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarını üzdü. Cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
Kerim YAVUZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.