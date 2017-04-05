6 günlük yaşam savaşını kaybetti

İzmit’te 6 gün önce geçirdiği beyin kanaması geçiren Selma Parlakbilek (41) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmit Hacıhızır Mahallesi Mantar Çeşme Sokak No.20/5’te ikamet eden Pirelli çalışanlarından Özer Parlakbilek’in eşi ev hanımı 2 çocuk annesi Selma Parlakbilek (41) geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Parlakbilek'in 6 gün süren yaşam savaşını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarını üzdü. Cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

