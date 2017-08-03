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6 kişilik gurbetçi ailenin cenazeleri Gaziantep'te

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6 kişilik gurbetçi ailenin cenazeleri Gaziantep'te

TIR SÜRCÜSÜ GÖZALTINDA

Gebze İlçesi'nde 6 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına neden olan ve aşırı hız yaptığı ileri sürülen TIR sürücüsü Ziver Aktaş jandarmada verdiği ifadesinde, Osmangazi Köprüsü bağlantı yolunda aniden bir aracın önüne geçmesi nedeniyle aracının kontrolünü kaybettiğini iddia etti.

TEM Otoyolu Gebze Muallimköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Ziver Aktaş yönetimindeki TIR karşı şeride geçerek 1 minibüs ve 2 otomobile çarptı. Kazada, Gaziantep'ten Almanya'ya dönen ailenin bulunduğu minibüsteki 6 kişi ölürken, diğer araçlarda bulunan 3 kişi ise yaralandı. Kazada yaşamlarını kaybeden 35 yaşındaki Adnan Erdoğan, eşi 33 yaşındaki Fatma Erdoğan, çocukları 10 yaşındaki Melisa, 7 yaşındaki Müslüm, 5 yaşındaki Yakup ve 3 yaşındaki Yusuf'un cenazeleri otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Gaziantep'e götürüldü.

Kazaya neden olan TIR sürücüsü Ziver Aktaş, jandarma tarafından gözaltına alındı. Aşırı hız yaptığı ileri sürülen şoför Ziver Aktaş ifadesinde, TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantı yoluna doğru yaklaşırken bir aracın önüne geçtiğini, çarpmamak için direksiyonunu kırınca kontrolü yitirip karşı şeride geçerek kazaya neden olduğunu iddia etti. Ziver Aktaş, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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