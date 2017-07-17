6 metrelik direkte et şov

Darıca İlçesinde ki hayvanat bahçesinde bulunan Sibirya Kaplanı, yemesi için 6 metrelik direğe asılan eti alırken kendisini izleyen vatandaşlara şov yaptı.

Darıca İlçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkının vahşi üyelerinden olan Misha isimli Sibirya Kaplanı, yemesi için hazırlanan ve 6 metre uzunluğundaki direğe asılan eti alırken kendisini izleyen vatandaşlara görsel şölen oluşturdu. Bakıcısı Vahit Yokuş ile Veteriner Hekim Hilal Akbaş tarafından hazırlanan et, 6 metrelik direğe ip ile asıldı. Etin direğe asıldığını gören vatandaşlar meraklı gözlerle olacakları bekledi. Kafesin içerisinden çıkmasıyla serbest bırakılan Misha isimli kaplan ilk olarak direğin etrafında keşif turu attı. Keşif turu atan kaplan ziyaretçilerin meraklı bakışları altında ani bir hareketle 6 metrelik direğe çıkarak kendisi için hazırlanan eti alarak yuvasına döndü.

“Çok keyif doluydu ama biraz korkutucuydu”

Kaplanın şovu için korkutucu ama keyifliydi diyen Evin Şık, “Çok heyecan vericiydi. Kaplan için çok güzel, müthiş bir şeydi eti alması ama bizim için biraz korkunçtu. İlk defa izledim. Çok keyif doluydu. Biraz korkutucuydu. Bu kaplan için iyi bir şey, sonuçta vücudunu hareketlendirerek yükseğe atlıyor. Darıca Hayvanat Bahçesini herkese tavsiye edeceğim” dedi.

“Etkinliğimiz, ziyaretçilerimiz tarafından büyük ilgi gördü”

Kaplanın beslenmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Hilal Akbaş, “Bahçemiz hayvanlarının daha güzel vakit geçirmeleri ve sıkılmamaları için yaptığımız en güzel çalışmalardan biri zenginleştirmeler. Sibirya Kaplanı için hazırladığımız bir zenginleştirmeyi ziyaretçilerimizle birlikte gerçekleştirdik. 6 metrelik direğin en tepesine koyduğumuz yemini tek hamlede alıp aşağıya inen kaplanımız ziyaretçilerimiz tarafından büyük ilgi gördü” şeklinde konuştu.

“Günlük olarak da yaklaşık 7-8 kilo et tüketiyorlar”

Zenginleştirme çalışmaları hakkında bilgiler veren Akbaş, “Tek bir duyu organına yönelik değil. Tat alma, koku, güç ve alan belirleme konusunda çeşitli aşamalara ayrılıyor. Bu noktada da mümkün olduğu sıklıkta bazen iki gün, bazen iç gün ara ile dönem dönem koku alma duyusunu geliştirmek için farklı bir uygulama, tırmanma, atlayıp zıplama ya da avlanmaya yönelik duyularını geliştirmek için de bu tarz yemini saklayarak ona ulaşıp, onu almasını sağlayacak uygulamalar yapıyoruz. Normalde kaplanlarımız gün aşırı besleniyorlar. Günlük olarak da yaklaşık 7-8 kilo et tüketiyorlar” ifadelerini kullandı.

Misha isimli Sibirya Kaplanının etini alırken yaptığı şovu parkı gezmeye gelen vatandaşlar büyük bir ilgi ile izledi.