600 kişi, Kuran öğrendi

İZMEK yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Topçular, Sirkeciler Konağı, Zabıtan, Gökçeören, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Kuran-ı Kerim kursları açıldı. Açılan kurslar sayesinde 600 vatandaşın Kur’an öğrendiğini söyleyen yetkililer “ vatandaşlardan gelen talep üzerine açılan kursu bitirenlere sertifika verildi. Kurslarda Elif Ba, Kur’an ilgili temel kavramlar, Kur’an’ın ana konuları, Kur’an-ı Arapça metinlerden doğru ve tecvit kurallarına göre okuma, dua ve sureler, mealleri, temel dini bilgiler, İlmihal (ahlak, İslam’ın ve imanın şartları, abdest, namaz, oruç), Hz. Peygamberin hayatı, konularında eğitim veridi. İZMEK tarafından açılan kurs sayesinde Kur’an öğrenen vatandaşlar “ İzmit Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” dediler. Yetkililer, vatandaşlardan talep gelmesi halinde kurs açmaya hazır olduklarını söylediler.