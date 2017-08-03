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65. grup itfaiyecileri eğitimlerini tamamladı

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65. grup itfaiyecileri eğitimlerini tamamladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 65. grup itfaiye erlerinin eğitimini tamamlayarak sertifikalarını verdi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliği ile gerçekleştirilen temel itfaiyecilik eğitimlerinin 65’incisi tamamlandı. Eğitime katılan erlere düzenlenen programla sertifikaları verildi. Afyon, Aksaray, Artvin, Bitlis, Burdur, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Kastamonu, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat’tan toplam 20 itfaiyeci eğitimden geçti. Eğitimleri tamamlanan itfaiyecilere TBB çeşitli teçhizatlar hediye etti.

Baltürk Otel’de düzenlenen programa İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, şube müdürleri ve itfaiye erleri katıldı. Sertifika töreninde konuşan İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara itfaiyeciliğin önemli bir meslek olduğunu ifade ederek, “Halkın can ve malını kurtarmak için görev başındayız. Doğal afetlerde her zaman bizlere büyük görevler düşüyor. Onu için her olaya hazırlıklı olmalıyız. Bu eğitimler bu açıdan önem taşıyor. Sertifikalarını alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.
Eğitimler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nin (KOBİTEM) Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki uygulama platformunda gerçekleştirildi. Gruba İtfaiye Daire Başkanlığı’nın uzman personeli tarafından tam teçhizatla, yüksek ısı yayan alevler içinde eğitim verildi. Ekip, flashover simülatörü ve duman simülatöründe yangınla mücadele etti.
Duman simülatörüne giren ekip, parfin sıvısı yakılarak elde edilen suni duman içinde eğitime katıldı. Görüş açısının sıfıra indirildiği simülatörde müdahale ekibine kapalı ve yoğun duman barındıran ortamlarda ilerleme teknikleri gösterildi. Dumanlı simülatörde yaralı arama kurtarma çalışmaları ile dar alanda çalışma yöntemleri öğretildi.
Flashover konteynerinde oluşturulan yüksek ve yarım yanma özelliği gösteren yoğun dumanın, oksijenin kontrollü bir şekilde verilmesiyle ani parlama ile tutuşturulması sağlandı. İtfaiyeciler, konteynerde oluşturulan 750 derece ısıda gerçek bir yangın ortamını gördü.

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