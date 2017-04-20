  • BIST 92.039
  • Altın 150,096
  • Dolar 3,6503
  • Euro 3,9226
  • Kocaeli 8 °C

650 metrelik göktaşı Dünya’yı teğet geçti

»
650 metrelik göktaşı Dünya’yı teğet geçti
Göktaşının geçişi, çarpışma ihtimali olmamasına rağmen, göktaşının boyutları sebebiyle 'yakın bir geçiş' olarak değerlendiriliyor.

'2014 JO25’ adlı göktaşı, 2014 yılının Mayıs ayında NASA’nın Arizona Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü Dünya’ya Yakın Cisimler Gözlem Programı dahilinde, Catalina Gökyüzü Araştırma Merkezi tarafından keşfedildi.

TELESKOPLARLA 2 GÜN BOYUNCA GÖZLEMLENEBİLECEK

Dünya’ya Güneş yönünden yaklaşan ve yansıtma özelliği aydan yaklaşık iki kat daha fazla olan göktaşı küçük teleskoplarla bir ya da iki gün boyunca gözlemlenebilecek.

2027'DE 385 BİN KİLOMETRE UZAKLIKTAN GEÇECEK

Her hafta benzer mesafelerden göktaşı geçişleri yaşansa da, bu büyüklükteki bir göktaşı, 2004 yılında yaklaşık 1450 kilometre mesafeden geçen göktaşı Toutatis’ten beri ilk kez yaşanıyor. Benzer büyüklükteki bir göktaşı olan 800 metre çapındaki ‘1999 AN10’ ise 2027 yılında yaklaşık 385 bin kilometre uzaklıktan geçecek.

Bu haber toplam 92 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıllı telefonların pil ömrünü üçe katlamanın yolu12 Nisan 2017 Çarşamba 11:55
  • Facebook sahte haber uyarısı yayınlayacak07 Nisan 2017 Cuma 18:40
  • Namluların ömrü uzayacak06 Nisan 2017 Perşembe 21:13
  • Bayraktar: Milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımız uzaya çıkacak05 Nisan 2017 Çarşamba 22:46
  • 2016 yılı akıllı telefon satış rakamları05 Nisan 2017 Çarşamba 20:39
  • Yeryüzünde 60 binden fazla tür ağaç var05 Nisan 2017 Çarşamba 17:39
  • WhatsApp'ta para transferi dönemi04 Nisan 2017 Salı 23:28
  • Süper Mario'ya 'Mouse Trap' ile rakip oldular04 Nisan 2017 Salı 23:23
  • Twitter Periscope'un Türkiye'deki ismini değiştirdi03 Nisan 2017 Pazartesi 23:00
  • Türkiye'de 2016'da ne kadar akıllı telefon satıldı?03 Nisan 2017 Pazartesi 21:06
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti