652 bin 982 kadına sağlık taraması

Kadınların en büyük korkulu rüyası olan ‘meme kanserine’ karşı riskleri ortadan kaldırmak amacıyla üç yıllık süre içinde Kocaeli’de toplam 652 bin 982 kadının sağlık taramasından geçeceği açıklandı.

Valilik Akçakoca Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy ev sahipliği yaparken, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Garnizon Komutanı Kazım Dalkıran ve eşi Gülseren Dalkıran, Kocaeli Başsavcısı Mehmet Ali Kurt ve eşi Bilsen Kurt Kocaeli Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün eşi Ümmühan Hülagü, Vali yardımcıları, 12 ilçe kaymakamı ve eşleri, ilimizdeki Dernek, vakıf, sendika, Sağlık kuruluşları ve tüm STK temsilcisi kadınlar katıldı.

15-69 YAŞ ARASI 652 BİN 982 KADINA SAĞLIK TARAMASI

‘Kadın Sağlığı ve Eğitimi Projesi’ kapsamında Kocaeli genelinde 15-69 yaş arası toplam 652 bin 982 kadına, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal doğum ve anne sütü, menopoz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, obeziteden korunma ve diyabet, organ bağışının önemi, kadına yönelik şiddet, sigara ve uyuşturucu bağımlılığının zararları konularında eğitim eğitim verilecek, farkındalık oluşturulacak.

Daha önce Muğla, Mersin, Samsun ve Diyarbakır’da başarı ile uygulanmış olan projede yaklaşık bir milyonun üzerinde kadına ulaşan bu projede Kocaelili kadınlar da yer alacak.

Hülya Aksoy “Biz Muğla’dan bu yana gittiğimiz bütün illerde uyguladık ve çok fazla olumlu sonuçlar elde ettik, kadınlara ulaştık. Eğer bir kadına bile ulaşırsak ne mutlu bize diyoruz. Umarım Kocaeli’de ama amaçladığımız hedefe ulaşabiliriz” dedi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmasında, “Kocaeli Valiliği olarak başlatmış olduğumuz bu projede temel amacımız toplumumuzun en önemli kesimini oluşturan kadınlarımızın sağlığını korumak daha sağlıklı nesiller yetiştirmelerini amaçlamaktır. Kocaeli nüfusunun yüzde 50’si Kadınlardan oluşuyor. Buradaki bir diğer amaçları bilinçlendirmek ve duyarlı hale getirmek” dedi. Aksoy, hedefin 3 yıllık sürede tüm kadınlara ulaşmak olduğunu söyledi, kadının solduğu her yere gidileceğini anlattı.

Toplantının tanıtımı sonrası protokoldeki erkekler dışarı alınırken, kadınlara yönelik ilk eğitim İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. İnci Sobi tarafından gerçekleşti. Sobi, projeyi meme kanserini ve kadında kanser risklerini anlattı. Projede daha sonra periyodik uygulamalar halinde hazırlanacak pembe sağlık aracı ile ilçelerde sağlık taraması yapıp, ilçe kaymakamlarının eşliğinde çalışmalar düzenli olarak yürütülecek.

Şennur YILDIZ

