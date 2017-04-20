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66 sanıklı FETÖ davasında 1 tahliye

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66 sanıklı FETÖ davasında 1 tahliye
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmakla suçlanan 66 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, tutuksuz 14 sanığın ifadelerinin dinlenmesiyle devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, meslekten ihraç edilen 11'i tutuklu 24 öğretmen ve 1 fizyoterapist ile avukatları katıldı.

Sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından, iddianamede "silahlı terör örgütü üyeliği"ne gerekçe olarak gösterilen Aktif-Sen üyelikleri ve Bank Asya hesap hareketleri hakkındaki savunmalarını yapmaları için tutuksuz sanıklara söz verildi.

Sanıklar, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, Bank Asya'daki hesapları ile Aktif-Sen üyeliklerinin örgütsel bir yönü olmadığını savundu. 

Tutuksuz sanıkların savunmalarının dinlenmesinin ardından söz verilen tutuklu sanıklar ise önceki duruşmada kullandıkları ifadelerini tekrar ettiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen aranın ardından, tutuklu sanık Coşkun A'nın sağlık durumu göz önünde bulundurularak tahliye edilmesine, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına ve diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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