690 öğrenci bisikletlerine kavuştu

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kandıra’da eğitim veren 20 okulda eğitim gören 690 öğrenciye bisiklet dağıttı. İlçe stadındaki bisiklet dağıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in yanı sıra öğretmenleri öğrenciler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Çocukların büyük sevinç yaşadıkları bisiklet dağıtım töreninde konuşan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Ak Parti iktidara geldiği günden beri ülke olarak çok daha güçlü hale geldik. Milletin üzüntüsüne de sevincine de ortak oluyoruz. Bakanımızla, milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla sizlere daha çok nasıl hizmet edebiliriz diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Türkiye’ye örnek projeler hep bizim ilimizde yapılıyor. Türkiye’de ilk toplu bisiklet dağıtımı İzmit’te başladı. Belediye Başkanımız, ağabeyimiz Dr. Nevzat Doğan’ın başlattığı bisiklet uygulaması artık bütün yurda yayıldı. Belediye Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Kandıra’nın gelişmesi için çalışıyoruz. Hayata geçireceğimiz projelerle Kandıra’mız daha çok gelişecek. Kandıra halkı her şeyin en güzelini hak ediyor. İlçemiz her geçen gün çok daha gelişip büyüyecek. Turizme ayrı bir önem veriyoruz. Gelecek çok daha güzel olacak.

16 Nisan Türkiye’de bir milattır. Bunu bilerek sandığa gideceğiz” dedi.

Başkan Doğan da yaptığı konuşmada “Belediye Başkanımız ısrarla Kandıra’da da ısrarla bisiklet dağıtılmasını istemişti. Başkanımızın bu ısrarına duyarsız kalmadık ve 3 yıldan beri buradaki çocuklarımıza da bisiklet hediye ediyoruz. Şimdiye kadar bin 700 çocuğumuza bisiklet verdik. Bizim için İzmit, Kandıra ayrımı yok. Her yer bizim. Haramı helali bilerek milletin kurşunu ziyan etmeden yine millet için harcıyoruz. Allah da bereketini veriyor. Önümüzdeki günlerde Ağrı Diyadin’e gidip oradaki çocuklara da bisiklet vereceğiz. Kandıra’nın da daha güzel olması için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kandıra’ya hizmet yapılmasını hazmedemiyorlar diyen Doğan, “Büyükşehir meclisinde Kandıra’mıza bir okul yapılması gündeme geldi. Muhalefet partinin meclis üyesi kalkıp size ne Kandıra’ya okul yapılmasından diyerek buna karşı çıktı. Neden Kandıra’ya okul yapıyormuşuz. Gidin kendi bölgenize yapın, Milli Eğitim yapsın diye eleştiriyorlar. Ben de, Kandıra’ya bir okul yapsak ne olur, çocuklarımız daha güzel okullarda okusun, bundan neden rahatsız oluyorsunuz dedim. Sizlerin haklarını her yerde koruyoruz. Bir zamanlar belediyeler çalışanın maaşını ödeyemiyordu. Şimdi çocuklarımıza bedava bisikletler, tabletler veriyoruz. Denizin altından yollar geçiriyoruz. Allaha şükür ülkemiz daha iyi olacak. Hizmette tarafsızım. Çocuklarımız hepimizin. Hiçbirinde ayrım yapmayız” ifadelerini kullandı.

Referandumda tarafsız kalamam açıklamalarını yapan Doğan, “16 Nisan’daki referandumda tarafsız değilim. Tarafsız kalamam. Çocuklarımızın geleceğini düşünmek zorundayım. Geçen hafta Fransa’da Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresindeydim. Orada Almanya’nın Hollanda’nın ülkemize nasıl kötü gözle baktığını bir kez daha gördüm. Türkiye’nin güçlenmesinden, büyümesinden, dünyada söz sahibi olmasından rahatsızlar, adeta çıldırıyorlar. Bunun için de önümüze her türlü engeli çıkarıyorlar. Referandumda da hayır çıkması için uğraşıyorlar. Size ne bizim referandumumuzdan. Referandumda evet çıkması işlerine gelmeyecek. Bunu bildikleri için de içerde dışarda üzerimize gelip duruyorlar. Avrupa’da işsizlik 2 kat arttı, büyüme sıfır. Türkiye onları geçecek. Korkuları bundan. PKK’ya, hayırcılara her türlü izin var, evetçilere engel oluyorlar, izin vermiyorlar. Kızıltepe’de PKK, HDP kapı kapı dolaşıp hayır için çalışıyorlar. Bunlar, bu ülkenin iyiliği için mi çalıyorlar. Tabii ki hayır. Türkiye düşmanlarına en güzel cevabı sandıkta evet diyerek vermeliyiz. Ülkemizin gelişmesine devam etmesi, düşmanlarımızı sevindirmemek için 16 Nisan’da gereken cevabı vereceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından 690 öğrenciye bisikletleri teslim edildi. Başkan Doğan, çocuklardan bisiklet kullanırken kasklarını takmalarını da istedi.