697 cenaze, havayoluyla nakledildi

Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla gerçekleştirilen havayolu cenaze hizmetinde, bugüne kadar 697 cenaze memleketine gönderildi. Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Havayolu ulaşımı, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi ve tabut hazırlanması gibi birçok hizmet ücretsiz olarak veriliyor. Bugüne kadar hava yolu ulaşımıyla 48 farklı noktaya cenaze nakli hizmeti gerçekleştirildi.

450 KM’NİN ÜZERİNE HAVA ULAŞIMI

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından 1 yılı aşkın bir süredir verilen, Hava Yolu Cenaze Nakli Hizmeti belirli bir standart kurallar çerçevesinde uygulanıyor. Bu kapsamda Kocaeli’ye uzaklığı 450 km’nin altında olan şehirlere, cenaze nakli, kara yolu ulaşımıyla yapılıyor. Yine kurallar çerçevesinde 450 km’nin üzerindeki uzak şehirlere, cenaze nakli hava yolu ulaşımıyla gerçekleştiriliyor.

CENAZELER GENELLİKLE İL DIŞINI GÖNDERİLİYOR

Sanayi şehri olması ve bunun sonucunda Türkiye’nin birçok şehrinden göç alan Kocaeli’de, Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi vatandaşların cenaze işlemlerinde de üstün hizmet veriyor. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre 2016 yılında Kocaeli’de, 7 bin 666 vatandaşın cenaze hizmeti yapıldı. Hizmet verilen 7 bin 666 cenazenin 5 bin 200’ü il dışına gönderildi. İl dışına gönderilen 5 bin 200 cenazenin 697’si hava yolu ulaşımıyla gerçekleşti. Yine edinilen verilere göre cenazeler genellikle Trabzon, Ordu, Diyarbakır, Erzurum, Van, Sivas, Sinop, Kars ve Muş gibi şehirlere gönderildi.

VATANDAŞ MEMNUN

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Hava Yolu Cenaze Hizmeti’nden vatandaşlar çok memnun kalıyor. Babaannesi vefat eden Fevzi Benli “ Büyükşehir Belediyesi cenazemizi Malatya’ya hızlı ve güvenli bir şekilde gönderdi. Biz hiçbir eksiklik göremedik. Malatya’da da cenazemizi sorunsuz bir şekilde aldık ve defnettik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi. Birol Sokulluoğlu adlı vatandaş ise “Cenazemiz hızlı bir şekilde yıkandı ve kefenlendi. Devamında hava yoluyla Kastamonu’ya gönderildi. Gerçekten bu uygulama imkânı olmayan ve kara yolu yolculuğu sırasında cenazeyi sürekli olarak gören, bu yüzdende sürekli olarak da psikolojik olarak yıpranan cenaze yakınları acısından çok güzel bir hizmettir” dedi.

