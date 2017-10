7 Arap ülke akademisyenlerinden ortak görüş;Türkiye yolundan gidebilecek ülke

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi’nde İslam Dünyası’nda demokrasi ve darbeler konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansta Türk Arap Araştırma Strateji Ensititüsü Başkanı Muhammet El Adil, Abdelmalek Saadi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Saida Osmani, Gazeteci-Yazar Jaber Al-Harmi, Ürdün Petra Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hashim Ahmed Nghaumesh, Moritanya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Didi Saleck, Çad Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haggar Mahamat, Darulakhbar Gazetesi’nden Tohamy Salama Montaser, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Dr. Siham Hindavi katıldı.



HALKIN YANINDA OLAN İKİ ÜLKE

Katarlı Gazeteci-Yazar Jaber Al-Harmi, “15 Temmuz ile Katar’a uygulanan ambargo arasındaki ilişki için ne alaka diyebilirsiniz” diyerek, ”Katar ile Türkiye ilişkileri hakkında 7 sene önce ne düşünüyorsunuz diye sorduğumda Sayın Erdoğan’a, ‘Aynı bakış açısındayız’ cevabını almıştım. Şimdi daha iyi anlıyorum bu cevabı. Filistin ‘one minute’ duruşuyla çok büyük bir olaya tek başına sahip çıkmıştı. Halkın yanında duran iki ülke Türkiye ve Katar oldu. Halkın yanında olamayan ülkeler bölünmüş, harabeye dönmüştür. İşte bu ülkeler ile 15 Temmuz’a destek veren ülkeler de benzerlik göstermekte. Katar ve Türkiye ortak bir tutum sergilemiş, darbeyle beraber Katar’ın Türkiye ile olan ilişkileri de kesmek istemişlerdir. Türkiye’ye karşı çıkan ülkeler Katar’a ambargo koyan ülkelerle de aynıdır” ifadesini kullandı.



ARAP ÇOĞRAFYASI TÜRKİYE’Yİ ÖRNEK GÖRÜYOR

Moritanya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Didi Saleck, ‘’Darbe hangi ülkede olursa olsun ülkede istikrarsızlık getirir. Biz Arap coğrafyası olarak Türkiye’yi onun yolundan gidebilecek bir ülke olarak görüyoruz. Arapların başaramadığı birçok meseleleri halletmiştir Türkiye. Kurumlar ile yönetilen bir ülke oluşturarak her zaman gelişimini sürekli hale getirmiştir. Çok partili bir sistem mevcuttur. Askeri vesayetten kurtulan bir ülke olmuştur” dedi.



ALLAH SİZE DAHA FAZLA GÜÇ VERSİN

Çad Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haggar Mahamat, 15 Temmuz’un Afrika’da nasıl duyulduğunu, hissedildiğini dile getirmek istediğini ifade ederek, ”El Cezire kanalından öğrenebildik. Gerçekten Afrikalılar bu darbeden çok büyük üzüntü duydu. Türkiye’ye Afrika’ya destek veren bir ülke olarak, bölgemizde büyük bir saygınlık var. Türkiye lafı geçtiği zaman her zaman saygınlık gösterilir. 15 Temmuz’da hiç kimse uyumadı. Bu anlamda Afrika üyeleri, istinasız 23 ülke, bu darbenin geçersiz olduğunu deklare etmişti. Hatta darbenin başarısız olduğunu duyunca bir bayram havası da yaşanmıştı. Motosikletlerin üstünde hepimiz Türkiye’yiz afişleri asmıştı. Hatta camilerde Türkiye’ye, Recep Tayyip Erdoğan’a dualar edilmişti’’ dedi. Fransızların Türk kadar güçlü sözünü hatırlatan Mahamat, “Allah size daha çok güç versin” dedi.



KARGALAR GİBİ İZLEDİLER

Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Suriyeli Dr. Siham Hindavi ise diktatör ülkelerin maskelerinin düştüğünde tek başlarında kaldığını dile getirerek, ”Bu ülkeler kargalar gibi Türkiye belki düşebilir diye darbeyi televizyonlardan izlemiştir. Darbeyi destekleyen Arap ülkeleri halkı temsil etmemektedir. Mesela Suriye’de darbe karşıtı bir gösteriye katılırken, çok önemli bir duruş sergiledi siviller“ şeklinde konuştu.



AK PARTİ İLE İVME KAZANANDI

Fas Abdelmalek Saadi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Saida Osmani, 15 Temmuz’a uluslararası kanunların nasıl yaklaşım sergilediği sorusuna cevaplar sundu. 15 Temmuz’u ilk kınayan ülkelerden Fas olduğunu ifade eden Osmani, ”Türkiye’nin ilişkileri hiçbir zaman Osmanlı ile bağlantısız olmamıştır. Türkiye’ye karşı birçok ülke var. Türkiye’nin bu nefret tutumuna karşı başarılı çalışmalar hayata geçirmiştir. İsrail ve Hamas konusundaki duruşu, Irak’a açılan savaşa gösterdiği tutum, diğer komşu ülkelere karşı ilişkileri AK Parti ile olumlu yönde sürekli ivme kazanmıştır’’ ifadesini kullandı.



MISIR VE TÜRKİYE ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEKTİR

Darulakhbar Gazetesi’nden Tohamy Salama Montaser, Türkiye’de olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, ”Mısır ve Türkiye arasındaki ilişkilerin kesintisinden bahsedecek olursak. Bence Mısır ve Türkiye’nin yakın zamanda eski ilişkilerine geri döneceğinden eminim. Türkiye’nin kahraman halkını 15 Temmuz’da bir kez daha gördük” diyerek İslam dünyasındaki liderliğini bir kez daha gösterdiğini aktardı.



BU ARAŞTIRMALAR TARİHE NOT DÜŞECEKTİR

Moderatör Strateji Ensititüsü Başkanı Tunuslu Muhammet El Adil, Kartepe Zirvesi’ndeki konferansa katılıp dinleyenlerin çok şanslı olduğunu ifade ederek, ”15 Temmuz’da siyasi okumalar daha fazla ön plana çıkmıştır. Akademik bilimsel çerçeveye oturtmadan o dönemi tam anlayamayız bence. Bu araştırmalar geleceğe not düşecektir“ dedi.