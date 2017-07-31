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7 ay önce bitmeliydi

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7 ay önce bitmeliydi
Kartepe Köseköy’de yapımına 2016 ocak ayında başlanan, aralık ayında teslim edilmesi gereken 24 derslikli Gazi İlkokulu’nun yeni binası, üzerinden 7 ay geçmesine rağmen hala tamamlanamadı.

Kartepe Gaziler Mahallesi’nde yapımına 2016 yılının şubat ayında başlanan Gazi İlkokulu’nun yeni binasının tamamlanması gecikti.

Yunusoğulları İnşaat Firması’nın yapımını üstlendiği okul inşaatının 7 ay önce tamamlanmış olması gerekirken; inşaatın kaba inşaatı ancak bitirildi. Bina içindeki çalışmalar sürerken, okulun 2017-2018 eğitim öğretim yılına açılmasının zor olduğu gözüküyor.

7 AY GEÇTİ HALA BİTMEDİ

Kartepe Gaziler Mahallesi Gazi Yasin Caddesi üzerinde bulunan 9 derslikli Gazi İlkokulu’na daha iyi imkanlar sunmak adına, Milli Eğitim bütçesiyle 2016 yılı şubat ayında 24 derslikli yeni okul binası için inşaata başlandı.

Binanın geçen yıl aralık ayında bitmesi gerekiyordu. Veliler, okul yönetimi, herkes hazırlıklarını buna göre yapmış, heyecanla yeni binaya geçecekleri günü hayal etmişlerdi.

Ancak, bina bitmedi. Aradan 7 ay geçmesine rağmen, bina bugün bile kaba inşaatı tamamlanmış durumda gözüküyor. Binanın iç bölümlerinde büyük eksikler var.

23 öğretmen ve 420 öğrenciye sahip Gazi İlkokulu’nda yeni binaya geçişin yeni döneme yetişim yetişmeyeceği yönünde büyük endişe var.

26 AĞUSTOS’TA BİTECEK Mİ?

İhale bedeli 2.358.000 TL olan 24 derslikli Gazi İlkokulu inşaatı 4 bin 500 metrekare alan üzerine bodrum-zemin kat üzerine olarak 4 kat inşa edildi.

Projeye 11.01.2016 tarihinde başlarken, bitiş tarihi 06.12.2016 olarak açıklanmıştı. Ancak firma yetkilileri ağır kış şartları, Dolar ve Euro’ya gelen zamlarla; demir, çimento ve inşaat malzemelerindeki artışın yarattığı sıkıntıyı bu gecikmeye gerekçe gösterdi.

Gazi İlkokulu yeni bina inşaatını firmanın 26 Ağustos’ta işi bitirip Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekiyor. Ancak okul inşaatında kaba inşaatın % 80 seviyelere ulaşıldığı, önümüzdeki ay binanın tesliminin biraz zor gözüktüğü belirtiliyor.

Şennur Yıldız

 

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