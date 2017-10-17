7 il başkanı Diyarbakır yolcusu

Her ayın ilk pazartesi günü bir siyasi parti il başkanı ev sahipliğinde kentin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla toplanan ilimizde faaliyet gösteren 7 siyasi partinin il başkanı 27 Ekim Cuma günü, geçmiş dönemde Kocaeli Valisi olan şu anda Diyarbakır Valisi olan Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret edecek.

Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan İl başkanlarının 27 Ekim Cuma günü Diyarbakır’a gidebileceği geçtiğimiz ay başında yapılan il başkanları toplantısında dile getirilmişti. Ancak program netleşmemişti. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü yaptığı basın açıklamasında 7 il başkanı olarak 27 Ekim Cuma günü Diyarbakır’a giderek Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret edeceklerini duyurdu. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da katılacak.

Ayşegül KALAYCI

