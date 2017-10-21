7 Kg’lik kırlangıç

Karamürselli amatör balıkçı Ali Tek, geçen gün 4 Temmuz Mahallesi’nde, Denizcilik Fakültesi önünden oltasını attı. 3 kilo ağırlığında bir hayli iri bir Kırlangıç yakalayınca da çok mutlu oldu. İzmit Körfezi’nde şu sıralar istavrit, izmarit, isparit, zargana, mırmır da amatör balıkçıların oltalarına sık sık yakalanıyor.