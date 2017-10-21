7 Kg’lik kırlangıç
İzmit Körfezi’nde son zamanlarda Kırlangıç Balığı çok sık yakalanıyor.
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Karamürselli amatör balıkçı Ali Tek, geçen gün 4 Temmuz Mahallesi’nde, Denizcilik Fakültesi önünden oltasını attı. 3 kilo ağırlığında bir hayli iri bir Kırlangıç yakalayınca da çok mutlu oldu. İzmit Körfezi’nde şu sıralar istavrit, izmarit, isparit, zargana, mırmır da amatör balıkçıların oltalarına sık sık yakalanıyor.
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Etiketler : Karamürselli amatör balıkçı Ali Tek, İzmit Körfezi, Kırlangıç Balığı
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