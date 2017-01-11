7 maddede anlaşma

Petrol-İş Sendikası, yeni dönem sözleşme görüşmelerinin açılışını bugün Ege Kimya ve Egesil işyerleri için yaptı.

7 idari madde üzerinde anlaşma sağlandı. İkinci görüşme, 3 Şubat’ta yine Petrol-İş Genel Merkezi’nde yapılacak.

Toplu Sözleşme Taslağını işverene teslim eden Petrol İş Sendikası, ilk görüşmeler için bugün masaya oturdu. Ege Kimya ve Egesil ile ilgili görüşmeler, saat 14.00’te sendika genel merkezinde yapıldı.

Petrol İş Sendikası Kocaeli Şube yeni dönem toplu sözleşme görüşmeleri için hazırlanan 76 maddelik Toplu Sözleşme Taslağını işverene teslim etmişti. Şube Başkanı Salih Akduman örgütlü olduğu iş yerlerinde başlayacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işverenden ücret zamları ve sosyal haklar için yüzde 20 civarında zam talep edeceklerini açıklamıştı.

SENDİKA YÖNETİCİLERİ KATILDI

İlk olarak, Petrol İş Sendikası Genel Merkezi’nde bugün saat 14.00’te Ege Kimya ve Egesil görüşmeleri yapıldı. 18 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da yine sendika genel merkezinde Tüpraş için görüşmeleri başladı. Sendika genel merkezinde aynı gün 14.00’te Gübretaş görüşmeleri gerçekleşti. Görüşmelere; Genel Merkez yöneticileri, Petrol İş Şube Başkanı Salih Akduman, şube yöneticileri ve iş yeri temsilcileri katıldı.

Ayşegül Kalaycı