7 polis memuruna FETÖ'den tutuklama

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafımdan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik süren soruşturmalar kapsamında 20 Ekim de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gözaltına alınan 18 polis memuru Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

2 KİŞİ ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEDİ

Dün Kocaeli adliyesine getirilen 18 polisin 7 'si tutuklanırken, 9 tanesi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

2 kişi de etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği için ifadesi yeniden alınmak üzere emniyete geri götürüldüler.

Kerim YAVUZ