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7 tır dualarla Halep’e doğru yola çıktı

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7 tır dualarla Halep’e doğru yola çıktı
Türk Diyanet Vakfı tarafından organize edilen Halep’e yardım kampanyası için 7 tır dolusu erzak dualarla yola çıktı

PROTOKOL DE KATILDI

Türk Diyanet Vakfı tarafından organize edilen Halep’e yardım kampanyasında bugün 7 tır dolusu erzak dualarla yola çıktı. Perşembe Pazarı’ndan yola çıkan tırların içinde gıda ve giyim malzemesi bulunuyor. Tırlar ilk etapta Kilis deposuna ardından içinde gıda malzemesi olanlar ise Haleplilerin bulunduğu Suriye’nin İdlib kentine gidecek. Yardım tırlarını uğurlamaya Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, Diyanet Sen Şube Başkanı Selami Tarcan ve vatandaşlar katılım gösterdi. 

İL GENELİNDE 900 BİN TL YARDIM
Tırlar yola çıkmadan önce konuşma yapan İl Müftüsü Yusuf Doğan, “Halep’te yurdundan edilen kardeşlerimiz zorluklar içerisinde. Nice kardeşlerimiz yardım elimizi uzatmamızı bekliyor. İlimizde de bir yardım kampanyası başlatmıştık. Yılbaşına kadar devam ediyor kampanya. İzmit’ten 7 tır hazır hale getirildi. Nakdi yardımlarda sürüyor. İl genelinde 900 bin İzmit’te de ayrıca 200 bin TL yardım toplantı. Valimizin de girişimleriyle  sanayi odaları ve ticaret odalarından 1 milyon TL civarından yardımın yarısı geldi. Gelmeye de devam ediyor” dedi. 

DÜŞMEZ KALKMAZ BİR ALLAH
İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan, Kızılay ile birlikte 3 tırı yola çıkarttıklarını söyleyerek, “Burada da benzeri bir desteği veriyoruz. Gün bugündür. Destek vermek sırası bizdendir. Müslüman kardeşlerimize üzerimize düşen sorumluluğu yapma gayretindeyiz. Halep’e dualarımızı ve yardımlarımızı gönderiyoruz” diye konuştu.

Başkan Vekili Zekeriya Özak şunları söyledi: “Halep’te birçok insan sığınmacı kamplarında hayatlarını sürdürüyor. Halep vahşetin zirve noktası. Halep ile tarihi bağlarımız var. Halep’te yok olan tarih ve medeniyettir. Bu süreci seyretmek kültürümüze ve tarihimize ihanettir. Bu yardımlar ciddi moral olacaktır.” 

BU TIR NE İLK NE SON
Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Suriye de devam eden, insanların hayatlarını zalimce yapılan saldırılarda kaybettiği bir ortamda büyük devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti insanlık değerlerinin taşıyıcısıdır. Bizler imanımızın, değerlerimizin sonucu olarak elimizdeki ekmeği bölüşmüşüzdür. Suriye krizi başladığı andan itibaren Türkiye insanlık değerlerinin taşıyıcısı olmuştur. Türkiye yardım elini uzatmıştır. İnsanlık bu değerlerle yükselecektir. Dünyanın en fazla yardım eden ülkesiyiz. Bu tırlar ne ilktir ne sondur. Orada yaşanan trajedi oldukça, biz o insanların yanında olacağız. Ümmetin son umudu Türkiye Cumhuriyeti’dir” açıklamasında bulundu.

Çiğdem ARMAĞAN

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