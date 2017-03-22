7 yaşındaki çocuk kazada can verdi

Kartepe Suadiye’de servis minibüsünün çarptığı Ali Oktay (7) kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ALİ'Yİ FARK EDEMEDİ

Kartepe Suadiye’de meydana gelen trafik kazasında İzmit Yeşilova Mahallesinde bulunan özel bir okulda 1.sınıf öğrencisi Ali Oktay (7) okul çıkışı servise binerek evine gitti. Araçtan indikten sonra, servis minibüsü şoförü Ali Oktay’ı fark edemeyerek kendisine çarptı. Kazada ağır yaralanan Ali Oktay, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Oktay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Servis sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Kartepe İmam Hatip Ortaokulu’nda kantin işleten Şükrü Oktay ile Sanem Oktay’ın 2 çocuğundan biri Ali Oktay’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazesi öğle namazında Suadiye Merkez Camiinden alınarak Suadiye Mezarlığında toprağa verildi.