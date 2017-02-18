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70 metrelik uçuruma yuvarlanan buzağı 4 saatte kurtarıldı

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70 metrelik uçuruma yuvarlanan buzağı 4 saatte kurtarıldı
Başiskele'de 70 metrelik uçurumdan dere yatağına yakın yere yuvarlanan 10 aylık buzağı tosun, itfaiye ve vatandaşların 4 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı. Buzağıya itfaiye ekipleri “Dere” adını verdi. 

Olay akşam saatlerinde Başiskele Yeşilkent Mahallesi Gurur Sokak üzerindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Ferhat Pehlivanoğlu adlı kişiye ait olan 10 aylık buzağı tosun, ilk kez yürümesi için çıkarıldığı yamaçta ayakta duramayarak yuvarlanmaya başladı. Sahibinin kurtarma çalışmaları sırasında zaman zaman ayağa kalkan buzağı her seferinde devrilince 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Dere yatağına yakın bir yerde düşen buzağının ayağa kalkamayacak kadar yorulduğunu anlayan Pehlivanoğlu ise komşularından ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Buzağıya “Dere” adı verildi
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir bir iskele üzerine halatlarla bağladıkları buzağıyı, itfaiye aracındaki vinç yardımıyla düze çıkarmaya çalıştı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrasında düze çıkarılan buzağı burada dinlenmesi için bir ağaca bağlandı. İtfaiye ekipleri buzağıya “Dere” ismini verdi.

“İlk kez yürüsün diye çıkardım ayakta duramadı”
Uzun süren çalışmalar sonucunda buzağısını düze çıkaran Ferhat Pehlivanoğlu, “10 aylık buzağı olan tosunumu çıkarayım dedim. Ayakları alışsın yürümeye dedim hep ağırda durduğu için. Dik olduğu için buralar, hayvan rampada yuvarlandı. Uçuruma kadar yuvarlandı yavaş yavaş. 3.5-4 saat uğraştık yaklaşık. İtfaiyeyi de çağırdık geldiler yardımcı oldular. Getirdiğimiz yerde kalkmasını bekliyoruz hayvanın. 6-7 seferde yaklaşık 60-70 metre gitti” dedi.

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