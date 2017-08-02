70'lik çift bir ilki yaşadı

Kartepe ilçesinde yaşayan Yakup Göl(75) ve Nesibe Göl(71) adlı yaşlı çift, hayatlarında ilk defa doğum günü kutlayınca gözyaşlarını tutamadılar.

Kartepe yaşayan Yakup ve Nesibe Göl adlı yaşlı çift, 70 yılı aşan hayatlarında ilk kez doğum günü kutlamanın mutluluğunu yaşadılar. Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı çalışanları tarafından evde ihtiyaçları karşılanan çift, ekiplerin beraberinde getirdikleri doğum günü pastasını görünce gözyaşlarını tutamadılar. 75 ve 71 yaşlarındaki çift, kendilerine yardımcı olmak amacıyla evlerine gelen ekipler, yaşlı çiftin doğum günlerinin aynı aya denk geldiğini tespit edince sürpriz bir doğum günü hazırladılar. Çiftin ihtiyaçlarını karşılamak için eve gelen ekipler, beraberinde getirdikleri pasta ile eve girerek çiftin doğum gününü kutladılar. Sürpriz karşısında önce şaşıran yaşlı çift, daha sonra pastaki mumlara üfleyerek ekiplere sarıldılar. Mumları üfleyerek söndürdükten sonra gözyaşlarını tutamayan Yakup Göl'ü ağlarken gören ekipteki görevliler ise Gök'e sarılarak mutluluğunu paylaştılar.

Yaşlı çiftten Alo Evlat ekibine teşekkür

Belirlenen program ile kimsesi olmayan yaşlıların ev temizliği, tamirat, kişisel bakım, alışveriş gibi fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan Alo Evlat Hattı ekipleri de yaşlı çiftin hayatlarında bir ilki yaşamasına vesile oldukları için mutlu olduklarını dile getirdiler. Mutlu anlarını paylaşan ekiplere teşekkür eden yaşlı çift, “Bize mutluluğu dünya gözüyle yaşatan başkanımızdan Allah razı olsun. Bizim günlümüzü hoş tutuyor, onunda gönlü hep hoş olsun inşallah” dediler.

Alo Evlat Hattı Nedir?

Kartepe Belediyesi'nin ödüllü projesi olan Alo Evlat Hattı, ilçedeki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evde ihtiyaçlarını karşılıyor. 1 yıl önce hizmete sokulan ve haftanın 7 günü hizmet veren ekip ile telefonla ulaşılan yaşlıların, bir evlattan isteyebilecekleri temel ihtiyaçları bedelsiz olarak karşılanıyor. “İhtiyacınız olduğunda evladınız kapıda” sloganıyla hizmete başlayan Alo Evlat Hattı ekipleri, sistemli bir program ile vatandaşların ev temizliği, tamirat, kişisel bakım, alışveriş gibi fiziksel ihtiyaçlarının yanısıra, onları kültür-sanat etkinliklerine de götürüyor.