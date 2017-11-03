71 bin kişiye deprem eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 2 bin 625 kişiye uygulamalı eğitim verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, EDOK Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü gibi kurumlarla protokol yapan Eğitim Merkezi, Bilgievleri, ilçe belediyeleri ve çeşitli derneklerle ortak projeler yürütüyor. Eğitim Merkezi şimdiye kadar 71 bin 250 kişiye deprem eğitimi verdi.



DEPREM SİMÜLASYON ODASI

Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde deprem anında bireyler ilk olarak yapması gerekenlerle ilgili teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Bu kapsamda Kocaeli ve Düzce gibi 10 farklı depremin, gerçek ölçümleri kullanılarak yapılan deprem odası simülasyonuyla öğrenci ve yetişkinlere deprem bilinci aşılanıyor. Katılımcılara öğrendiklerini aileleriyle birlikte oynayıp pekiştirebilecekleri afetlere hazırım oyunu ve katılım belgeleri veriliyor.



DEPREM EĞİTİMLERİNE KATILIM

Kocaeli halkının deprem konusunda eğitim almasına çok önem veren Büyükşehir Belediyesi, tüm bu eğitimleri ücretsiz olarak veriyor. 25 kişilik 4 grup halinde yapılan eğitimlere katılmak isteyen birey ve gruplar 0 262 318 10 00 veya www.kocaeli.bel.tr web adresi online işlemler menüsünden randevu alarak eğitime katılabilir.