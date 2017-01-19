72 sel mağduruna 3’er bin TL yardım

Geçen yılın son günlerinde ilimizde etkili olan sel baskınlarında ciddi zarar gören ev ve işyerlerinin sahiplerine İzmit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3’er bin TL nakit para yardımı yapıldı.

72 mağdurun tamamının İzmit Sanayi Mahallesi’nden olduğu öğrenildi.

Şennur YILDIZ- Özel haber

2016’ın son günlerinde bölgemizde meydana gelen aşırı yağış sonrası İzmit Sanayi Mahallesi’nde su baskını oluşmuş, bölgede oturan çok sayıda ev ve işyerini su basmış, vatandaşlar zarar görmüştü. Sanayi Mahallesi’nde mağdur olan 72 aileye İzmit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla kişi başına 3 bin TL’den toplam 72 kişiye 216 bin TL yardım yaptı. Yardımlar, sel mağdurlarının hesabına yattı.

BAŞBAKANLIK'TAN YARDIM BEKLENİYOR

Öte yandan Sel mağduru 72 ailenin evlerindeki zarar tespitinin belirlenmesi için oluşturulan komisyon çalışmaları sürüyor. Sel mağduru 72 ailenin evlerinde yaşadıkları maddi zarar da Başbakanlık Acil Afet Destek Müdürlüğü’nden talep edildi. Selin verdiği zarar karşılığında ailelere yardım yapılacak.

18 GÜNDEN GÖRÜŞÜLDÜ

Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2017 yılının ilk toplantısını Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik Başkanlığı’nda gerçekleştirdi, ağırlıklı olarak sağlık tedavilerinin nakit para taleplerine yönelik kararlar aldı. Geçtiğimiz yıl heyet başkanlığını vali yardımcısı Abdullah Etil üslenmişti.

HEYET EKSİKSİZ KATILDI

18 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda bir yıl heyette görev yapan Başiskele Sepetlipınar Osman Özer ile Kuruçeşme Fatih Mahalle Muhtarı Musa Temel’in yerine ilk kez toplantıya muhtarları temsilen Ovacık Mahalle Muhtarı İlhan Altıntaş, İzmit Malta Mahalle Muhtarı Bekir Boz katıldı. Toplantıda Defterdar Dursun Ali Özel, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İlhan Özel, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Kızılay Başkanı Cengiz İpek, Vakıf üyeleri Halil Demir, Celil Özüdoğru, Ali Ayaz, Orhan Atabay da yer aldı.

KASADA 263 BİN TL PARA KALDI

Vakıf Başkanı İsmet Çalışan, vakıf kasasından 263 bin TL’yi vakıf bünyesinde kullanabileceklerini açıkladı. Toplantıda Suriye uyruklu Şayip Barak’ın kızı Ruaa’nın ameliyatı için talep ettiği nakit yardım talebi heyet tarafından kabul edilmedi. Hastanın tedavisinin Kamu Hastaneler Birliğince yapılmasına karar verildi. Tülin Ö. adlı obezite hastası kişinin Romatem’de 5 ay zorunlu tedavi görmesi için gerekli tedavi masrafı talebi incelenecek, sonra karar verilecek. Başiskele’de evine istinat duvarı yapılmasını isteyen bir şahsın talebi reddedildi.

ARIZLI SİTE YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Vakıf Başkanı İsmet Çalışan, Yeliz Ünsoy, Mehmet Zengin ve Ömer Özbek’in 2017 yılı için maaşlarına devletin uyguladığı memur zam oran artışı sağlandı. Öte yandan vakfın uhdesinde bulunan Kocaeli İzmit Arızlı Toki Sosyal Konutları için 2017 yılı site yönetim kuruluna Ovacık Mahalle Muhtarı İlhan Altıntaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü ile Kızılay Başkanı Cengiz İpek seçildi.



