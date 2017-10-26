7,5 şiddetindeki depremin masabaşı tatbikatı hazırlığı

30 ilin katılımıyla İstanbul merkezli gerçekleşecek 7,5 şiddetli depremin masabaşı tatbikatı için TAMP-Kocaeli kurumları Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünde bir araya geldi.

AFAD Başkanlığınca illere gönderilen etki analizine göre hizmet gruplarının kendi operasyonlarına ilişkin senaryolarını hazırlayacakları ve 2 Kasım sabahı saati belirsiz şekilde habersiz başlatılacak masabaşı tatbikatı 2 gün boyunca devam edecek.

Hizmet grupları, tatbikatta senaryolarındaki aksiyonları oynayacakları bilgisinin verildiği toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, SYDV İl Müdürü İsmet Çalışkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz, Kızılay Şube Başkanı Cengiz İpek, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Kerim Mete, AFAD Şube Müdürleri ve 26 hizmet grubunun plan görevlileri ve AYDES kullanıcıları katıldı.

Yoğun katılıma sahne olan toplantıda AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul süreçle ilgili genel bilgiler aktarırken AFAD Planlama Şube Müdürü Nurten Gümüş taslak senaryoyu katılımcılarla paylaştı. Toplantıda konuşan İl AFAD Müdürü Salim Tekoğul, Ulusal Düzey Masabaşı Tatbikatında Kocaeli’nin etkilenen illerden olduğunu, bu nedenle İstanbul’a destek vermeyeceklerini, Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden ulusal düzeyden destek isteyeceklerini söyledi.