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761 aile Körfez Kart

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761 aile Körfez Kart
Körfez Belediyesi, sosyal yardımlarla kimsesizlerin kimsesi olmayı sürdürüyor. 

2016 yılında 761 aileye Körfez Kart ile gıda yardımı yapan Körfez Belediyesi, ilçedeki 250 Suriyeli aileye de erzak kolisi yardımında bulundu. Belediye ekipleri, Suriyelilerin yaşadığı çadır kentlere 50 ton un, Bayırbucak Türkleri’ne de erzak yardımında bulundu.

EKMEK KARTI ÇIKARILDI
Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gıda yardımı dışında Ekmek Kartı ile 500 muhtaç aileye de ekmek yardımında bulunuyor. 2016 yılında 593 cenaze evine yemek hizmeti sunulurken, ilçe genelinde yardıma muhtaç durumdaki yaklaşık 200 aileye de 81 bin 500 kilogram kömür yardımında bulunuldu. Körfez Kart sahipleri, Körfez’de elektronik kartla anlaşmalı market şubelerinden gıda ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. 2016 yılında 761 aileye Körfez Kart dağıtımı gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelerin sıkıntısını ortadan kaldırmak için önemli çalışma yürütüyor.
 

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