79 yıldır aynı özlem ve aynı saygı

Kocaeli Valiliği anma programı kapsamında bugün Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelen sunuldu. Törene Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Baro Başkanı Sertif Gökçe, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve protokol üyeleri katılım gösterdi.

2 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Törende Atatürk Anıtı’na sırasıyla Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu çenk sundu. Ardından saatler 09:05’i gösterdiğinde Ulu Önder içinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu sırada çevre yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını çalarak saygı duruşuna eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. Ardından tören son buldu.

Çiğdem ARMAĞAN

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