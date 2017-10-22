7’nci haftanın maçları çarşamba günü oynanacak
Süper Lig B Grubu’nda hafta içi mesaisi var. Ligde 7’inci hafta müsabakaları 25 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
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Cumartesi günü deplasmanda Kandıra Belediyespor’u yenen Sırrıpaşa FK, Derince Stadı’nda Dilovası Belediyespor’u ağırlayacak. Geçen haftayı bay geçen Suadiyespor ise M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 1937 Sekaspor’un konuğu olacak.
7’İNCİ HAFTANIN PROGRAMI
25 EKİM ÇARŞAMBA
M.Ali Kağıtçı Stadı
19.15 1937 Sekaspor-Suadiyespor
Başiskele Arslan Kulaksız Stadı
19.15 Başiskele Bel-Kartepe Belediye
Derince Stadı
19.00 Sırrıpaşa FK-Dilovası Belediye
Tavşancıl Salih Gün Stadı
19.30 Tavşancılspor-Değirmendere
Metin Oktay Stadı
19.15 Sultan Orhan-İlimtepe FK
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Etiketler : Kandıra Belediyespor, Sırrıpaşa FK
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