  • BIST 106.616
  • Altın 143,803
  • Dolar 3,5301
  • Euro 4,1762
  • Kocaeli 27 °C

8 kişilik aile peş peşe.. Feryatlarını duyup seferber oldular

»
8 kişilik aile peş peşe.. Feryatlarını duyup seferber oldular
Kocaeli’de Rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi yaşayan 8 kişilik gurbetçi aile, havadan da görüntülenen kurtarma operasyonu ile kıyıya çıkarıldı. Cankurtaran ekiplerinin hafta sonu 171 kişiyi boğulmaktan kurtardığı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Kocaeli'nin Karadeniz sahili olan Kandıra'da, Rip akıntısında kalan 8 kişiden oluşan Almanya ve Suudi Arabistan’da yaşayan gurbetçi aileyi yok olmaktan cankurtaran ekipleri kurtardı. Su içerisinde sürüklenen ailenin feryadını duyan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları hemen kurtarma çalışması başlattı. Hızlı bir şekilde suya giren 6 cankurtaran,insansız hava aracı ile görüntülenen operasyonla 8 kişilik aileyi koordineli bir şekilde sağ salim kıyıya çıkardı. Sahilde hazır bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan aile daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Boğulmaktan son anda kurtulan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

171 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

Öte yandan, KOSKEM cankurtaranlarının bu hafta sonu 171 kişiyi daha boğulmaktan kurtardığı öğrenildi. Ekipler tarafından yoğun bölgelerden olan Cebeci sahilinde 82, Kumcağız sahilinde 67 kişi boğulmaktan kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kerpe’de 5 vatandaşı boğulmak üzereyken kurtaran cankurtaranlar Karamürsel bölgesinde 7, Bağırganlı bölgesinde de 5 olaya müdahale etti. Cankurtaranlar Bayramoğlu’nda 4, Sarısı sahilinde de bir kişiyi kurtardı. Ambulans birimi ise 71 vatandaşa sağlık hizmeti verdi.

170 kişilik cankurtaran ekibi ile sahiller güvenli

Sahillerde Büyükşehir bünyesinden ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan 170 kişilik ekip görev yapıyor. KOSKEM’e bağlı cankurtaran ekipleri haftanın yedi günü 10.00-18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor. KOSKEM ekipleri, vatandaşları cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girmeleri ve cankurtaran olmayan yerlerde denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

ku.jpg

u2-003.jpg

141726.jpg

 

Bu haber toplam 957 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müteahhitlik yapan emekli polis toprağa verildi02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:18
  • Sıcağa böyle çözüm buldular02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:33
  • 70'lik çift bir ilki yaşadı02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:00
  • Zabıta asla taviz vermiyor02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:00
  • Hayvan pazarı için ön kayıt şartı01 Ağustos 2017 Salı 22:35
  • Sürücüler dikkat! İzmit'in o bölgesinde güzergâh değişti01 Ağustos 2017 Salı 21:12
  • Bu ilçelerde oturanlar dikkat01 Ağustos 2017 Salı 17:12
  • Köşker’den Bayram’a hayırlı olsun ziyareti01 Ağustos 2017 Salı 15:47
  • “Paralarımızı çar-çur etmeyin”01 Ağustos 2017 Salı 15:23
  • Akçakoca’da istişare01 Ağustos 2017 Salı 15:21
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti