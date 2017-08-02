8 kişilik aile peş peşe.. Feryatlarını duyup seferber oldular

Kocaeli’de Rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi yaşayan 8 kişilik gurbetçi aile, havadan da görüntülenen kurtarma operasyonu ile kıyıya çıkarıldı. Cankurtaran ekiplerinin hafta sonu 171 kişiyi boğulmaktan kurtardığı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Kocaeli'nin Karadeniz sahili olan Kandıra'da, Rip akıntısında kalan 8 kişiden oluşan Almanya ve Suudi Arabistan’da yaşayan gurbetçi aileyi yok olmaktan cankurtaran ekipleri kurtardı. Su içerisinde sürüklenen ailenin feryadını duyan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları hemen kurtarma çalışması başlattı. Hızlı bir şekilde suya giren 6 cankurtaran,insansız hava aracı ile görüntülenen operasyonla 8 kişilik aileyi koordineli bir şekilde sağ salim kıyıya çıkardı. Sahilde hazır bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan aile daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Boğulmaktan son anda kurtulan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

171 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

Öte yandan, KOSKEM cankurtaranlarının bu hafta sonu 171 kişiyi daha boğulmaktan kurtardığı öğrenildi. Ekipler tarafından yoğun bölgelerden olan Cebeci sahilinde 82, Kumcağız sahilinde 67 kişi boğulmaktan kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kerpe’de 5 vatandaşı boğulmak üzereyken kurtaran cankurtaranlar Karamürsel bölgesinde 7, Bağırganlı bölgesinde de 5 olaya müdahale etti. Cankurtaranlar Bayramoğlu’nda 4, Sarısı sahilinde de bir kişiyi kurtardı. Ambulans birimi ise 71 vatandaşa sağlık hizmeti verdi.

170 kişilik cankurtaran ekibi ile sahiller güvenli

Sahillerde Büyükşehir bünyesinden ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan 170 kişilik ekip görev yapıyor. KOSKEM’e bağlı cankurtaran ekipleri haftanın yedi günü 10.00-18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor. KOSKEM ekipleri, vatandaşları cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girmeleri ve cankurtaran olmayan yerlerde denize girmemeleri konusunda uyarıyor.





