8 Mart Dünya Kadınlar Günü geliyor; bakalım daha kaç kadın öldürülecek?

Son yıllarda “Kadına yönelik şiddet”, “Kadın cinayetleri” ülkemiz gündeminde üst sıralarda yer almaya başladı.

Gün geçmiyor ki, bir kadın erkek şiddeti ile karşı karşıya kalmasın, hayatını kaybetmesin. Önümüzdeki hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanacak. Yine kadına şiddet konusunda herkes konuşacak, nutuk atacak.. Ama bakalım 8 Mart haftasında kaç kadın daha erkek şiddetinin kurbanı olacak.?

Ayşegül KALAYCI

Özgür Fırat (27) Öğrenci

KADINLARA ÖNEM VERİLMİYOR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü benim için kadınlarımızın uğradığı şiddeti ifade ediyor. Ülkemizde kadınlara önem verilmiyor. Kadınlarımız ülke yönetimlerinde yeterince görev alamıyor. Kadınlar oy toplama aracı olarak kullanılıyor.

Erdem Beyazpınar (27) Antrenör

KADINA ŞİDDET YAYGINLAŞTI

8 Mart benim için emekçi kadınları ifade ediyor. Kadın hakları konusunda sadece kapalı kadınlara bazı haklar tanındı. Ülkemizde kadına şiddet son yıllarda dahada yaygınlaştı. Bunun nedeni kadınların artık kendi ayakları üzerinde duruyor olması. Erkekler bunu hazmedemiyor bence.

Selda Yılmaz (35) Ev Hanımı

KADINLAR HAKLARINI ARAMALI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadının öneminin tüm Dünya’ya bir kez daha hatırlatıldığı gündür. Tüm kadınların dayanışma içinde olması ve haklarını sonuna kadar araması gerekiyor. Kadına şiddetin artmasının nedeni kadının artık ataerkil yapıyı kabul etmemesidir.

Davut Yüksek (40) İşletmeci

KADINA ŞİDDETE KARŞIYIM

Kadınlarımız bizim için çok değerli. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de bu anlamda çok önemli. Kadına şiddete son derece karşıyım. Bu şiddetin artmasının nedenini psikolojik bozukluklara bağlıyorum. Kadın hakları konusunda ülkemizde son yıllarda önemli gelişmeler oldu. Bu sevindirici.

Merve Ceylan (18) Öğrenci

EL-ELE SOKAKLARA ÇIKMALIYIZ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü emek mücadelesi için yanarak can veren kadınlarımızı simgeliyor. Ülkemizde kadın hakları ile ilgili hiçbir gelişme olmadı. Kadına şiddet ülkemizde ne yazık ki azalmıyor, daha da artıyor. Bu önemli günde kadınlar olarak hep beraber el ele sokaklara çıkmalıyız. Haklarımızı aramalıyız.

Süleyman Sezgin (41) Kırtasiyeci

KADIN HAKLARINI YETERLİ BULMUYORUM

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın haklarının haykırıldığı gündür. Ülkemizde kadına şiddetin artmasının en büyük nedeni bence kadınların artık ekonomik olarak özgür olmasıdır. Ülkemizdeki kadın hakları ile ilgili gelişmeleri yeterli bulmuyorum. Kadınlarımız şiddet görsün istemiyorum.

Meryem Balkan (43) Ev Hanımı

KADINLAR YILLARDIR EZİLİYOR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü benim için çok anlam ifade etmiyor. Çünkü hiçbir şey değişmiyor. Yıllardır en çok ezilen kesim yine kadınlar. Ülkemizde kadın hakları konusundaki gelişmeler, alınan önlemler yetersiz. İşyerlerinde yine en az maaşı alan kadınlar. Kadına şiddet artık cinayet boyutuna vardı. Bu da endişe verici.

Nurcan Yeşilkaya (51) Emekli

ASLA SUSMAYACAĞIZ

Kadınların sesini duyurduğu 8 Mart çok anlam ifade ediyor. Kadınlar olarak tüm baskılara rağmen asla susmayacağımızı ve mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha göstermiş oluyoruz. Ülkemizde kadın hakları konusundaki gelişmeleri yetersiz buluyorum.

Neslihan Ertürk (37) Ressam

KADIN HAKLARI YETERSİZ

8 Mart 1857’de ABD’nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istedi. Bu nedenle greve çıktı ve sonrasında fabrikada yanarak can verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınların mücadele günüdür. Ülkemizde kadın hakları maalesef yetersiz, bana göre hiç mi hiç uygulanmıyor.

Mehmet Usta (26) Çaycı

HER GÜN KADINLARIN GÜNÜ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü saçma buluyorum. Her gün kadınlar günü olmalı. Özellikle annelerimizin emeğinin bedelini ödeyemeyiz. Ülkemizde kadın hakları bence yeterince uygulanıyor. Kadına şiddet her zaman vardı. İlgi çekince basında daha çok yer almaya başladı.

Murat Doğan (26) Öğrenci

KADINLAR HAKLARINI ARAMALI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedenini herkes araştırmalı. 8 Mart 1857’de 100’ü aşkın kadın emek mücadelesi için can vermişti. Ülkemizde ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bazı kadınlarımız çay düzenliyor. Kadınlarımız kendi haklarını kendileri aramalı. 8 Mart'ta herkes oturup daha bir sağlam düşünmeli.

Zehra Arslan (57) Emekli Öğretmen

KADINLAR TEK SES OLMALI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm kadınların tek ses olduğu gündür. Asla bir kutlama günü değildir. Ülkemizde kadın haklarından söz edilmesi mümkün değil. Atatürk Cumhuriyeti’nin kazanımlarından ileriye gidemedik. Kadına şiddetin artması, kadın haklarının uygulanmamasından kaynaklanıyor.