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8 Mart yürüyüşüne polis müdahalesi:39 gözaltı

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8 Mart yürüyüşüne polis müdahalesi:39 gözaltı
Kocaeli Kadın Platformu öncülüğündeki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşüne polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Kadın Platformu öncülüğünde kadın eylemciler Belediye İş Hanı önü Yürüyüş Yolu üzerinde toplanarak Cumhuriyet Parkı'na yürümek istedi.

OHAL kapsamı sebebiyle açık alanda yürüyüş, eylem ve gösteri yapmanın izinsiz olması nedeniyle emniyet güçleri eyleme izin vermedi. Emniyet müdürleri kadınları yaklaşık yarım saat boyunca yürüyüş yapmamaları konusunda ikna etmek için uğraştı. Ancak kadınlar direnince emniyet güçleri müdahalede bulundu. Müdahale sonucunda 35'i kadın 4'ü erkek olmak üzere 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

 Çiğdem ARMAĞAN

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