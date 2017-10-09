8 yaşındaki Tahir, beynindeki tümörden İzmit'te kurtuldu

Makedonya'da yaşayan Tahir Emuş bir süredir yaşadığı şiddetli kulak ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından ülkesindeki bir hastaneye götürüldü. Baba Fatmir Emuş yapılan tetkiklerin ardından oğlunun ameliyatı için internetten araştırma yaparak oğlu Tahir Emuş'u tedavisi için İzmit'te bulunan özel bir hastaneye getirdi. Tahir Emuş, KBB Uzmanı Prof.Dr. Mete İşeri tarafından muayene edildi. Emuş'un başında 7 santimlik tümör tespit edilerek, ameliyatına karar verildi. Prof.Dr. Mete İşeri'nin yaptığı ameliyat yaklaşık 10 saat sürdü. Başarılı sonuçlanan ameliyat ardından Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Doğan Koca'nın himayesinde kemoterapi gören Tahir Emuş, 1 hafta içerisinde taburcu edildi. Prof. Dr. Mete İşeri, şu bilgileri verdi:

"Doğuştan gelen bir hastalık, yaklaşık 1.5 ay önce fark edilmiş. Çok geçmeden ameliyata aldık. Riskli, fakat kritik yapılar korunarak yapılan bir ameliyat oldu. Sonuç olarak başarılı geçti ve hastamızı sağlıklı bir şekilde memleketine uğurluyoruz."

Makedonya'da 3'üncü sınıf öğrencisi olan Tahir Emuş'un halıcılık yapan babası Fatmir Emuş ise, "Oğlum benim her şeyim. Allah'a çok şükür doğru kapıya geldik. Başarılı bir netice ile dönüyoruz. Şimdi bir süre dinlendikten sonra okuluna başlayacak. Okul ve arkadaşlarını çok özledi. Okula tekrar döneceği günü iple çekiyor. Ayrıca burayı da çok sevdi. Bir sonraki kontrol için tekrar geleceğiz. Tüm doktorlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.