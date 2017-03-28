81 il için ihale tamamlandı!

Bakan Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Türkiye’nin 81 ilinde doğalgaz dağıtım ihalesi bugün itibarıyla tamamlandı.

Hakkari, Şırnak illerinin yanı sıra Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi doğalgaz dağıtımı için düzenlenen lisans ihalesinde en düşük teklifi, kilovatsaat başına 0,285 kuruşla AKMERCAN Turizm Taş. İnş. Güv. Sist. Tem. ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak geçtiğimiz günlerde "2017 ve 2018 yılında çok büyük bir doğalgaz hamlesi için düğmeye bastık. Sadece 81 ili tamamlamayacağız. 200-250 ilçemizde yaklaşık 1 milyon aileyi bu iki yılda 5 milyar liradan fazla yatırım yaparak doğalgaz konforuyla buluşturacağız" demişti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Hakkari, Şırnak ili ve Yüksekova, Cizre, İdil, Silopi için doğalgaz dağıtım ihalesi gerçekleştirildi. EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk’ün komisyon başkanlığında gerçekleştirilen ihale için 4 şirket teklif dosyası sundu. İhale başlamadan önce Fernas İnşaat A.Ş. teşekkür mektubu sunarak ihaleye katılmayacağını bildirdi. Şirketlerin birim hizmet ve amortisman bedellerinin bulunduğu ikinci zarfların açılmasının ardından, teklif sahibi AKMERCAN firması ile M.B.D. İnşaat San. Tur. Müh. ve Tic. Ltd. Şti. ve AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş. temsilcileri açık eksiltme için davet edildi.

Açık eksiltmenin birinci turuna, kapalı zarfla verilen kilovatsaat başına en düşük teklif olan 0,640 kuruşla başlangıç yapıldı. Birinci turda kilovatsaat başına M.B.D. firmasının 0,630 kuruş teklif vermesinin ardından AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ihaleden çekildiğini açıkladı.



Açık eksiltmenin 18’inci turunda AKMERCAN firmasının kilovatsaat başına 0,285 kuruş teklif vermesinin ardından, M.B.D. firması da ihaleden çekildi ve Türkiye’nin 81 ili için doğalgaz dağıtım ihalesinin sonuncusu gerçekleştirilmiş oldu.

İhalenin ardından açıklamalarda bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Bugün de son olarak Hakkari ve Şırnak ilimizin ve bazı ilçelerimizin ihalesi gerçekleştirildi. Bu ihaleyi de gerçekleştirerek, 81 ilimizin ihalesini tamamlamış olduk” ifadelerini kullandı.