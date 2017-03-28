  • BIST 90.182
  • Altın 147,188
  • Dolar 3,6470
  • Euro 3,9541
  • Kocaeli 12 °C

81 il için ihale tamamlandı!

»
81 il için ihale tamamlandı!
Bakan Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Türkiye’nin 81 ilinde doğalgaz dağıtım ihalesi bugün itibarıyla tamamlandı.

Hakkari, Şırnak illerinin yanı sıra Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi doğalgaz dağıtımı için düzenlenen lisans ihalesinde en düşük teklifi, kilovatsaat başına 0,285 kuruşla AKMERCAN Turizm Taş. İnş. Güv. Sist. Tem. ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak geçtiğimiz günlerde "2017 ve 2018 yılında çok büyük bir doğalgaz hamlesi için düğmeye bastık. Sadece 81 ili tamamlamayacağız. 200-250 ilçemizde yaklaşık 1 milyon aileyi bu iki yılda 5 milyar liradan fazla yatırım yaparak doğalgaz konforuyla buluşturacağız" demişti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Hakkari, Şırnak ili ve Yüksekova, Cizre, İdil, Silopi için doğalgaz dağıtım ihalesi gerçekleştirildi. EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk’ün komisyon başkanlığında gerçekleştirilen ihale için 4 şirket teklif dosyası sundu. İhale başlamadan önce Fernas İnşaat A.Ş. teşekkür mektubu sunarak ihaleye katılmayacağını bildirdi. Şirketlerin birim hizmet ve amortisman bedellerinin bulunduğu ikinci zarfların açılmasının ardından, teklif sahibi AKMERCAN firması ile M.B.D. İnşaat San. Tur. Müh. ve Tic. Ltd. Şti. ve AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş. temsilcileri açık eksiltme için davet edildi.

Açık eksiltmenin birinci turuna, kapalı zarfla verilen kilovatsaat başına en düşük teklif olan 0,640 kuruşla başlangıç yapıldı. Birinci turda kilovatsaat başına M.B.D. firmasının 0,630 kuruş teklif vermesinin ardından AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ihaleden çekildiğini açıkladı.
  
Açık eksiltmenin 18’inci turunda AKMERCAN firmasının kilovatsaat başına 0,285 kuruş teklif vermesinin ardından, M.B.D. firması da ihaleden çekildi ve Türkiye’nin 81 ili için doğalgaz dağıtım ihalesinin sonuncusu gerçekleştirilmiş oldu.

İhalenin ardından açıklamalarda bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Bugün de son olarak Hakkari ve Şırnak ilimizin ve bazı ilçelerimizin ihalesi gerçekleştirildi. Bu ihaleyi de gerçekleştirerek, 81 ilimizin ihalesini tamamlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Bu haber toplam 145 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektriğe zam yapılacak mı? Yetkililer açıkladı28 Mart 2017 Salı 09:29
  • Ayhan Zeytinoğlu: Sanayici üretim artışına henüz ısınamadı27 Mart 2017 Pazartesi 21:03
  • Sistem çöktü, Akbank'tan ilk açıklama geldi!27 Mart 2017 Pazartesi 18:03
  • Derince'de anlaşma tamam27 Mart 2017 Pazartesi 15:43
  • Dolar haftaya nasıl başladı?27 Mart 2017 Pazartesi 10:16
  • Doğalgazda '81 ilde 81' hedefi için geri sayım26 Mart 2017 Pazar 11:11
  • Bakanlıktan et fiyatlarına karşı hamle!25 Mart 2017 Cumartesi 18:04
  • 1 Nisan'da hepsi değişecek25 Mart 2017 Cumartesi 15:51
  • İhale açıldı! 22 kişi alınacak25 Mart 2017 Cumartesi 14:59
  • Türk Lirası'nda imza değişiyor25 Mart 2017 Cumartesi 14:45
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti