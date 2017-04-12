Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde, Türk Kızılayı İstanbul Şubesince hayata geçirilen, "81 İlde 81 Anaokulu Projesi" kapsamında, Kocaeli'de yapılacak anaokulunun protokolü imzalandı.

Valilikteki imza törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek katıldı.

Vali Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin önemini vurgulayarak, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığınca hayata geçirilen "81 İlde 81 Anaokulu Projesi"ni çok değerli ve çok önemli bulduğunu söyledi.

Projeye emek harcayan ve katkı sunan herkese teşekkür eden Güzeloğlu, İzmit Alikahya Mahallesi Yuvam Akarca'da yapılacak anaokulu protokolünün hayırlı olmasını temenni etti. Konuşmaların ardından protokol, Güzeloğlu, Çelik ve İpek tarafından imzalandı.