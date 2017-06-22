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81 ilde eş zamanlı 'duman' operasyonu!

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81 ilde eş zamanlı 'duman' operasyonu!
Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan uyuşturucu madde, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleri ile mücadele “Duman” operasyonu gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile külliyede buluştuğu iftar yemeğinde uyuşturucu madde ile top yekün mücadele başlatılacağını vurgu yapması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. "Duman" adı verilen denetimler 81 ilde saat 12.00'de eş zamanlı olarak başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Türkiye her yerinde eş zamanlı başlatılan "Duman" adı verilen denetimlerimiz haftanın çeşitli günlerinde devam edecektir. Denetim esnasında esnaflarımızda yasa ve mevzuatlar konusunda bilgilendirilmektedir" dedi. 

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