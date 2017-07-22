81 ilde eş zamanlı kontrol

81 il genelinde polis ve jandarma birimlerince eş zamanlı olarak trafik denetiminin üçüncüsü gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından eş zamanlı olarak 'Türkiye Güvenli Trafik Denetimi' yapıldı.



Ülke çapında üçüncü kez gerçekleştirilen denetimlerle trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleri yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amaçlandı.

Üç aşamalı olarak planlanan denetimlerin ilk aşaması 10.00/12.00, ikinci aşaması 15.00/17.00, üçüncü aşama ise 21.30/23.30 saatleri arasında yapıldı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkan Vekili Yarbay Mete Özcan’ın Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği ve 2 bin 467 kontrol noktasında gerçekleşen uygulamaya toplam 8 bin 795 personel ( 5 bin 060 polis, 3 bin 735 jandarma) ve 4 bin 383 ekip katıldı.

Uygulamada, 172 bin 825 adet araç ve sürücü kontrol edilirken ihlali tespit edilen 19 bin 020’sine 5.403.429 TL cezai işlem uygulandı ve eksikliği görülen 3 bin 289 araç trafikten men edildi. Ayrıca aranan 119 şahıs yakalanırken 8 çalıntı araç ele geçirildi.

Öne çıkan ihlaller; 5 bin 345’i hız limitlerine uymamak, 3 bin 415’i geçerli fenni muayenesi olmayan araç kullanmak, 2bin 955’i emniyet kemeri/kask kullanmamak, 1227’si araç zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak ve 859’u sürücü belgesiz araç kullanmak şeklinde oluştu.

Koordinasyon merkezinden canlı bağlantıların kurulduğu denetim noktalarında vatandaşlarımız denetlemelerden duydukları memnuniyeti ifade ederken bu tür denetimlerin devam etmesi dileklerini dile getirdi.