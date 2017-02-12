81 ilden toplanan tohumla Erdoğan'ın portresini yaptı

Çayırova'da, aşçı ve teknoloji tasarım öğretmeni Tolga İletmiş, 81 ilden toplanan tohumlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini yaptı.

İletmiş, yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından tamamladığı portreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

İletmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yapmak için 81 ilden bakliyat ve baharat tohumu topladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81 kente çok önemli projeler kazandırdığını vurgulayan 28 yaşındaki İletmiş, bu nedenle portrede 81 ilden tohumun yer almasını istediklerini kaydetti.

Çocukluk arkadaşı Cengiz Özkan ile birlikte çalıştıklarını vurgulayan İletmiş, şunları söyledi:

"Hizmet anlamında 81 ile tohum olmuş bir insanı anlatmak için böyle bir projeye girdik. Bakliyatları birleştirmemizin temel nedeni ise hepsi vatan topraklarında üretilmesidir. 81 ili ayırt etmeden hiçbir insan bu topraklara hizmet etmedi. Projemizden insanlara bahsettiğimiz zaman, inanın gelen tohumun haddi hesabı olmadı. Çuval çuval malzeme geldi. Örneğin bir mercimek için aradık, bir çuval mercimek göndermiş. Mevzu gerçekten vatan olunca insanların yönlendirilmesi, koşması bile farklı oluyor. 81 ilden de o toprakta yetişmiş, gerçekten özgünlüğü bozulmamış tohuma ulaşma süreci biraz uzun sürdü. 3 ay gibi bir süreç. Daha sonrasındaki işlemlerimiz, öğütme, kurutma, kıvamına getirme işlemleri 2 ay sürdü. Ortalama 6 aylık bir zamanda bu eseri gerçekleştirdik."

- "Tablo 100 sene bozulmadan durabilir"

Tabloda, fasulye, pirinç, buğday, arpa, irmik, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, isot kullandıklarını belirten İletmiş, bazı tonları yakalamakta zorlandıklarını aktardı.

Bu tabloyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı hizmetlerin farkındanlığını ortaya koymayı amaçladıklarını ifade eden İletmiş, tabloda dokuma stilini uyguladıklarını kaydetti.

İletmiş, halı dokur gibi tabloyu özenle yaptıklarını dile getirerek, "Bu sistemi uygulayan, Türkiye'de, hatta Avrupa'da, hatta dünyada kimse yok." dedi.

Bakliyat gibi ürünlerin sanatta kullanılmamasının sebeplerinin çabuk bozulması ve işlenememesi olduğunu anlatan İletmiş, "Biz bunu işlenir hale getirip dokuma stiliyle bu işlemi gerçekleştirdik. Birkaç tablo denememiz olmuştu. 5-6 senedir hiçbir şekilde bozulmadan hala devam edebiliyor. Biz tablonun 100 sene bozulmadan durabileceğini düşünüyoruz. Çünkü onu koruyacak tonlamayı, onu koruyacak fırınlamayı, öğütlemeyi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

İletmiş, tablonun alt bölümüne "Ekmeğimizsin, aşımızsın, bizim başımızsın" yazdıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu referandum sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımıza nasıl destek olabiliriz, bir de 81 ile hizmet etmiş bir adama nasıl desteğimizi artırabiliriz? Her ilde yeşeren birşeylerin olduğunu düşünerek, tohumla çalışmaya özen gösterdik. Ve referandum sürecinde cumhurbaşkanımıza destek olmak anlamında, 'Ekmeğimizsin, aşımızsın, bizim başımızsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin' diyoruz. Bizi bilen insanlar çalışmamızı duyunca, heves ettiler onlar da destek oldular, yalan yok. Biz 2 kişi çalışmış olabiliriz ama neticede bir sürü insanın emeği var. Hani özgün tohum bulma işi olsun, gerçek bir ürün bulup bize göndermeleri bile büyük bir destek oldu bizim için. Referandum sürecine girildikten sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sahalara inmeden önce bu tabloyu kendisine hediye etme düşüncemiz var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz."

Sadece fasulyeden ya da mercimekten yaptığı birkaç tablo olduğunu anlatan İletmiş, "Bu kadar fazla bir ürünü karıştırıp, harmanlayıp, böyle bir anlamlı tabloyu ilk kez yaptık. Bunun yerine ulaşmasını da istiyoruz. 81 ilin ayrı özelliğini barındıran bir buğdayı, ne bileyim Sinop'un pirincini, Şanlıurfa'nın isotunu bile bulabilirsiniz burada. İşte bu şekilde derin bir tablo ilk kez yaptık." diye konuştu.

Aslen Bitlisli olduğunu vurgulayan İletmiş, "Darbe akşamı üzerine bombalar yağarken, orada canlı yayına bağlanıp bize 'Değerli halkımı sokağa davet ediyorum' diyen mi bu vatanı satar, yoksa 'Niye çıktınız kardeşim sokağa' diyen mi? Bunu herkesin biraz düşünmesini istiyorum." ifadesini kullandı.