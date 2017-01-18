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831 projeye 1.3 milyar TL harcandı

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831 projeye 1.3 milyar TL harcandı
2017’nin ilk Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun Başkanlığı’nda yapıldı.

Valilik’teki toplantıda Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mahmut Baytü ile İlçe Kaymakamları ile ilgili daire müdürleri, yatırımları bulunan kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile belediyelerin temsilcileri hazır bulundu. Toplantıda özellikle Karayolları,  Sedaş, İSU ve İzgaz olmak üzere KBB temsilcileri de yer aldı.

Vali Güzeloğlu, 2016 yılının rakamlarıyla ilgili bilgi verdi, Kocaeli genelinde yürütülen 831 proje için 1 milyar 339 milyon TL harcandığını ve 321 projenin de hayata geçirildiğini aktardı. Vali Güzeloğlu, geçen yıl eğitimde 520 milyon TL’yi aşan doğrudan yatırım yapıldığını açıkladı. Kocaeli’de geçen yıl itibariyle 321 projenin bittiği, 408 projenin devam ettiği, 44 projenin de ihale aşamasında olduğu belirtildi.

Yatırımlar içinde en çok projesi bulunan üç sektör 442 projeyle Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) sektörü, 160 projeyle Eğitim sektörü ve 157 projeyle Ulaştırma sektörü olarak belirtildi. Bu üç sektördeki proje sayısı, toplam proje sayısının yüzde 91’ine tekabül ediyor. 2016 yılı ödenek toplamı 1 milyar 790 milyon TL.  Harcama toplamı ise 1 milyar 339 milyon TL olarak açıklanırken harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranının % 75’ler seviyesinde olduğu aktarıldı.

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2016’DA ÜÇ SEKTÖRE BÜYÜK YATIRIM

Toplantıda harcamaların yüzde 90’ının bu 3 sektöre yönelik yapıldığını aktaran Vali Güzeloğlu, “2016 yılının toplam yatırım harcamalarında, Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) sektörü yüzde 52’lik oranla en yüksek paya sahip. Ulaştırma sektörü yüzde 22’lik payla ikinci, Eğitim sektörü yüzde 16’lık pay ile üçüncü sırada geliyor. Bu üç sektör için yapılan harcama, toplam harcamanın yüzde 90’ına karşılık gelirken harcamanın geriye kalan yüzde 10’luk oranı ise Tarım, Enerji, Konut, Sağlık ve Turizm sektörlerini kapsıyor.  Toplam proje sayısı ve harcamanın yüzde 65’i mahalli idarelere ait ve iki üniversite ile kamu kurum ve kuruluşlarının, toplam proje sayısı ve toplam harcamanın yüzde 35’ne sahiptir” dedi.

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KAÇAK SUYA GEÇİT YOK

İSU Genel Müdürü İlhan Bayram da İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kurul üyelerine bir sunum gerçekleştirdi. Yatırımları aktaran Bayram, kayıp kaçak su oranının her yıl düştüğünü, halen yüzde 22’ler seviyesinde olduğunu anlattı. İlhan Bayram, “Geçtiğimiz yıl en büyük proje Kullar atık su tesisidir. Bu projenin yüzde 55’i tamamlandı. 81 milyon TL’lik bir proje ve kasım ayında devreye girecek” dedi. Namazgah Barajı’na HES kurulduğunu, buradan günlük 10 bin TL kazanç elde ettiklerini aktaran Bayram,

“Soğukpınar’daki HES’i de buna ilave etmeyi düşünüyoruz. Kurumun harcadığı elektrik enerjisinin yüzde 28’ini buradan karşılamayı düşünüyoruz. Avluburun’a HES çalışmaları devam ediyor. Denizli Göleti’ni yükseltip 5 milyon metre küp fazla su sağlayacağız. Bu gölet eski bir gölet. Tabanından önemli ölçüde su kaçırıyor. Çalışmalar devam ediyor. Başiskele’de Sarıdere ıslahı için 17 milyon TL para harcadık” dedi. Bayram, bu yıl Paşadağı’na da HES kuracaklarını, Körfez, Derince ve Karamürsel’de 330 milyon TL’lik yatırım yapacaklarını aktardı.

Şennur YILDIZ

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