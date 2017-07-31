9 Ağustos’ta Sancaktepe ile

Kocaelispor Bolu Abant Von Resort Hotel’deki ilk etap kamp çalışmalarını Cuma günü sonlandırıp dönecek.

Hafta sonunu izinli geçirecek olan Yeşil-Siyahlılar pazartesi günü İzmit’te çalışmalara başlayacaklar. Takım 2.etap kampı için Salı günü yine Bolu’ya gidecek, aynı otelde kampa girecek. 9 Ağustos Çarşamba Termal Otel sahasında saat 18.00’de Sancaktepe ve 11 Ağustos Cuma günü (Rakip henüz belli değil) Bolu’da iki hazırlık maçı daha oynayacak olan temsilcimiz cumartesi günü İzmit’e dönecek. Kocaelispor 19 Ağustos Cumartesi günü son hazırlık maçını oynayacak.