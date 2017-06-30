9. Geleneksel Sünnet Şöleni 1 Temmuz’da

Kartepe Belediyesi'nin organize ettiği 9. Geleneksel Sünnet Şöleni için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in Ramazan Bayramı öncesinde çocuklara sünnet kıyafetlerini dağıtması sonrasında 9. Geleneksel Sünnet Şöleni hazırlıklarında sona gelindi. 1 Temmuz'da Meşelik Park'ta yapılacak olan sünnet şöleninde önceden sünnet operasyonları yapılan 161 çocuk sünnet heyecanını ve mutluluğunu tadacak.

Kartepe Belediyesi 9. Geleneksel Sünnet Şöleni hazırlıklarında sona geldi. 25 Mayıs tarihine kadar sünnet olmak isteyen minikler aileleri ile birlikte Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve muhtarlıklara başvurarak kayıt yaptırmıştı. Yapılan kayıtlar sonrasında 145 çocuğun sünneti tamamlandı.

1 Temmuz'da Meşelik Park'ta yapılacak olan sünnet şöleni saat 13.00'de başlayacak. Şölende sünnet çocukları mehter takımı eşliğinde alana gelecek. 9. Geleneksel Sünnet Şöleni Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunması ile başlayacak. Mehter Takımı gösterisi, halk oyunları, hediye dağıtımı, ikramlar, çocuklar için palyaço gösterileri ve şişme oyun gruplarının da yer alacağı sünnet şöleni Kartepeli miniklerin ilgi odağı olacak.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tüm hemşehrilerini bu şölene davet ettiğini belirterek, "Küçük hemşehrilerimizin ve ailelerinin mutluluğuna hep birlikte ortak olalım, bu özel günün heyecanını, keyfini beraber yaşayalım" dedi.